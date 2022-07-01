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Muavin bilet kontrolünde fark etti! Yolcu otobüsüne sığınan iki kardeş yürek sızlattı: Üvey baba şiddetinden kaçtık

01.07.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'den yola çıkıp soluğu yolcu otobüsünde alan iki kardeş anlattıklarıyla yürek sızlattı. 9 ve 10 yaşındaki kardeşler üvey baba şiddetinden kaçıp yolcu otobüsünün arka koltuğuna sığındıklarını söyledi. Muavinin bilet kontrolünde fark edilen çocuklar polise teslim edilirken çocuklardan Can A., "Üvey babamız bize şiddet uyguluyor. Biz de evden kaçtık. Yurda gitmek için polise gelecektik. Yanlışlıkla Bursa'ya gelmişiz. Eve gitmek istemiyoruz" dedi.

Muavin bilet kontrolünde fark etti! Yolcu otobüsüne sığınan iki kardeş yürek sızlattı: Üvey baba şiddetinden kaçtık

Batman'a gitmek için dün öğle saatlerinde Bursa Terminali'nden hareket eden yolcu otobüsünün muavini, bir süre sonra yolcuların biletlerini kontrol ederken arka koltuklarda saklanan 2 çocuğu fark etti. İki kardeşin, ailelerinden habersiz, Eskişehir'den otobüse binerek Bursa'ya geldiğini öğrenen muavin, durumu polise bildirdi. Kardeşler İlhan ve Can A., İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bekleyen polislere teslim edildi.

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'ÜVEY BABAMIZDAN KAÇTIK'

Kardeşler, üvey babalarından şiddet gördükleri için Eskişehir'deki evlerinden kaçtıklarını, polise gitmek isterken de yanlışlıkla Bursa'ya geldiklerini söyledi. Can A., "Üvey babamız bize şiddet uyguluyor. Biz de evden kaçtık. Yurda gitmek için polise gelecektik. Yanlışlıkla Bursa'ya gelmişiz. Eve gitmek istemiyoruz" dedi. 2 kardeş, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
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