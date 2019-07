Muavine istismar suçlamasından beraat, hakaret ve tehditten para cezası

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Hadim ilçesinde, H.B.'ye (17) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan evli ve 1 çocuk babası Fatih C. (35), beraat etti. Fatih C.'ye genç kıza hakaret ve basit tehdit suçlarından ise 2 bin 360 TL para cezası verildi.

Olay, geçen yıl eylül ve kasım ayları arasında Hadim ilçesinde meydana geldi. Toplu taşıma araçlarında muavinlik yapan Fatih C., sosyal medya hesabından H.B. ile mesajlaşmaya başladı. İkili, bir haftanın sonunda ise Fatih C.'nin evinde buluştu. Fatih C., iddiaya göre, kıza dokunup, öpmeye çalıştı. H.B.'nin gitmek istediğini söylemesi üzerine de ''Kimseye görünmeden git ama yine geleceksin'' dedi. Korkuya kapılan H.B. ''Tamam geleceğim'' diyerek, evden çıktı.

AİLENE SÖYLERİM TEHDİDİ

H.B., Fatih C.'nin evli olduğunu öğrenmesi üzerine mesajla ayrılmak istediğini, evli bir adamla görüşemeyeceğini bildirdi. Fatih C. tehdit ile buluşmaya zorladığı H.B.'yi yeniden zorla öpmeye çalıştı. Direnen H.B.'yi ''Öpmezsen ailene söylerim'' diyerek, tehdit etti. H.B. Fatih C.'nin kendisini öpmesine izin verdi. Tehditlerine devam eden Fatih C, H.B.'nin evine gelmesini sağladı.

AİLESİ VARKEN GENÇ KIZIN EVİNE GİTMİŞ

3 Kasım gecesi ise çağırmasına rağmen evine gelmeyen H.B.'nin evine gidip, kapıyı çaldı. Ailesi uyanmadan kapıyı açan H.B., Fatih C.'yi alt kattaki kilere götürdü. Bir süre konuştuktan sonra H.B. kilerden çıkıp, evine girdi. 1 saat kaldığı kilerden çıkan Fatih C. evin kapısına vurup, H.B.'nin dışarı çıkmasını istedi. İkili yeniden kilere indi. İddiaya göre, Fatih C., H.B.'den soyunmasını istedi. Hayır yanıtı veren kıza, boğazını sıkıp, kafasına vurarak istismarda bulundu. H.B.'nin başkasını sevdiğini söylemesi üzerine Fatih C., "Senin de ailenin de evini yakarım, sevdiğin kişiyi de bulurum, onun da evini yakarım" dedi.

BİR GÜN SONRA CİNSEL İÇİRİKLİ MESAJLAR ATTI

Fatih C., bir gün sonra H.B.'ye sosyal medya hesabından cinsel ve tehdit içerikli mesajlar attı. İddianameye giren mesajlarda Fatih C. 'Sen benim karım olacan ..','Biriyle adını duyarsam benim neler yapacaklarımı unutma sen, benim karım olacaksın', 'Seni elimle çıkartır o mahalleyi yakarım', 'Salı akşamı gelecem hazır ol' diye yazdı.

ÖĞRETMENLERİNE ANLATTI

Yaşadıklarına dayanamayan H.B., durumu öğretmenlerine anlattı. Öğretmenler de polise bilgi verdi. Gözaltına alınan Fatih C., tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1,5 ay sonra ise tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

'ZORLA BİR ŞEY OLMADI'

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması yapılan Fatih C., ilk duruşmada "Mağdurenin beyanlarını kabul etmiyorum. Zorla bir şey olmadı. Tehdit etmedim. Kendi rızasıyla öptüm ve el ele tutuştuk. Sadece son görüşmemizde bir tartışmamız oldu. Dört kez buluştuk. Suçlamaları kabul etmiyorum. En son kendi evlerinde buluştuğumuzda tartıştık. Attığım mesajları olayın siniri ve alkolün etkisiyle yazdım" diye ifade verdi.

'AİLEMİ ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ'

Olay sırasında bağırmaya çalıştığını ancak korktuğunu söyleyen H.B. ise, "Durumu kimseye söyleyemedim. Bağırmaya çalıştım ancak ağzımı kapattı. Kapının arkasında durduğu için çıkamadım. Ailemi öldürmekle tehdit etti. 'Olaydan kimseye bahsetmeyeceksin' dedi.

Korktum. Bu nedenle mesajlarına yanıt verdim. 'Cevap vermezsen yine evine gelir, yine aynı olaylar olur' demişti" dedi.

DOSYA UZLAŞTIRMA BÜROSUNA GÖNDERİLDİ

'Tehdit ve hakaret' suçlarının uzlaştırmaya tabi suçlar olması nedeniyle dosya, bu suçlardan uzlaştırma bürosuna gönderdi. İkili uzlaşma kapsamında anlaşamadı. Dosya mahkemeye geri geldi.

MÜTALAADA BERAAT İSTENDİ

Cumhuriyet savcısı, 16 Temmuz günü görülen son duruşmada verdiği mütaalasında 'nitelikli cinsel istismar' suçunun tespit edilemediğini, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçunun da oluşmadığını bildirerek, bu suçlardan beraat kararı verilmesini talep etti.

Sanığın 'Benim neler yapacaklarımı unutma sen benim karım olacaksın' sözlerinin ise tehdit suçunu oluşturduğunu ifade etti. H.B.'nin avukatı, "Sanığın ifadeleri çelişkilidir. Hazırlanan raporu kabul etmiyoruz. Sanığın ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz"dedi.

2 BİN 360 LİRA PARA CEZASI

Mahkeme heyeti, Fatih C.'yi 'cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından beraat ettirerek, 'hakaret ve tehdit' suçlarından toplam 2 bin 360 TL para cezasına çarptırdı.

FOTOĞRAFLI