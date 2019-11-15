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Muay thaici çift, evdeki sorunları ringde çözüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 11:24 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, çocuklarını spora yönlendirmek amacıyla 4 yıl önce muay thai'ye (dövüş sporu) başlayan Alim Atakan (40) ve Hasibe Canseven (38) çifti, birlikte çalışarak hazırlandıkları Veteranlar Türkiye Şampiyonası'nda ilk kez çıktıkları ringde gümüş madalya kazandı.

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, çocuklarını spora yönlendirmek amacıyla 4 yıl önce muay thai'ye (dövüş sporu) başlayan Alim Atakan (40) ve Hasibe Canseven (38) çifti, birlikte çalışarak hazırlandıkları Veteranlar Türkiye Şampiyonası'nda ilk kez çıktıkları ringde gümüş madalya kazandı. Avrupa Federasyon Kupası'na hazırlanan ve şimdi milli formayla altın madalya kazanmayı hedefleyen Canseven çifti, evdeki sorunları ise ringe taşıyarak spor kuralları çerçevesinde tartıştıklarını söyledi.

Çocuklarını spora yönlendirmek için gittikleri salonda dövüş sporuna ilgi duyan Alim Atakan Canseven, 4 yıl önce muay thai branşına başladı. Demirpençe Spor Kulübü'nde antrenör Yasin Urlu yönetiminde antrenman yapan Canseven, daha sonra eşi 2 çocuğunun annesi Hasibe Canseven ile çalışmalara devam etti. 4 yıl boyunca haftanın 5 günü antrenman yapan çift, 25-27 Ekim'de Nevşehir'de düzenlenen Türkiye Veteranlar Muay Thai Şampiyonası'na katıldı.

KARI- KOCA TÜRKİYE İKİNCİSİ

İlk defa ringe çıkmanın heyecanını yaşayan Canseven çiftinin, şampiyonada yer alan 130 sporcu arasında tek karı- koca olması dikkati çekti. Şampiyonada Atakan Canseven 95 kiloda, Hasibe Canseven ise 85 kiloda Türkiye ikinciliği kazandı. İlk defa katıldıkları şampiyonada gümüş madalya kazanmanın gururunu yaşayan Canseven çifti, 11-15 Aralık'ta Antalya'da düzenlenecek Muay Thai Avrupa Federasyon Kupası'na katılma şansı yakaladı. Şampiyona hazırlıklarına ara vermeden devam eden Canseven çifti, milli formayı ilk kez giymeyi hayal ettikleri Avrupa Kupası'nda madalya kazanmayı hedefliyor.

'EVDEKİ SORUNLARI RİNGDE SPOR KURALLARIYLA ÇÖZÜYORUZ'

Çocuklarını spora yönlendirme amacıyla geldikleri salonda öğrendikleri muay thai sporunun hayatlarında önemli değişikliğe yol açtığını anlatan Atakan Canseven, "4 yıl eşimle antrenman yaptık. Sonrasında Türkiye Şampiyonası'nda ikimiz de Türkiye ikincisi olduk. Eşimle bunu başarabilmek çok büyük mutluluk. Avrupa Şampiyonası'nda eşimle milli formayı giymek istiyoruz" dedi. Evde eşiyle hiç tartışmadıklarını da anlatan Atakan Canseven, sorunları, gerilimleri ringe taşıyarak, spor kuralları çerçevesinde çözüme kavuşturduklarını söyledi.

'EŞİM KAZANDI İÇİMDE HAVAİ FİŞEK PATLADI'

Türkiye Şampiyonası'nda ringe ilk eşinin çıktığını, kendisinin onu ring kenarından desteklediğini anlatan Atakan Canseven, "Bu heyecan tarif edilemez. Eşim maçını kazandı, içimde havai fişek patladı. Çok gururlandım" diye konuştu.

'HEDEFİMİZ AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU'

Hasibe Canseven ise kocasıyla Türkiye ikinciliği kazanmanın kendilerini çok gururlandırdığını belirtti. Eşini ringde ilk gördüğünde çok heyecanlandığını anlatan Hasibe Canseven, "Türkiye ikincisi olduk. Hedefimiz Avrupa Şampiyonluğu" diye konuştu.

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