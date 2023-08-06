Muayene odasında iğrenç iddia! Genç kızın anlattıkları mide bulandırdı: 'İç çamaşırımı çıkarmamı istedi, ben çıkarmayınca kendisi çıkardı'

Sözde muayene ettiği kıza cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen U. S. tutuklandı. E. Ç., ifadesinde U. S.'nin göğsüne ve cinsel bölgesinde eldivensiz olarak dokunduğundan söz etti.

Menteşe'de oturan E.Ç., 4 Ağustos'ta Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. U. S.'nin kendisini muayene ettiği sırada cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polise şikayetçi oldu.

KORKUSUNDAN ŞİKAYETÇİ OLAMAMIŞ

E.S., ifadesinde, olayın 5 Temmuz'da yaşandığını, korktuğu için bir süre şikayetçi olmadığını belirterek şunları söyledi:

"RAHATSIZ EDİCİ ŞEKİLDE SORULAR SORDU"

"Halsizlik ve nefes darlığı şikayetiyle Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar Bölümü'ne gittim. Muayene odasında doktor, eldivensiz şekilde göğsüme dokundu. İç çamaşırımı çıkarmamı istedi. Tepkisiz kalıp, çıkarmayınca kendisi çıkardı. Rahatsız edici şekilde sorular sordu. 'Muayene edeceğim' diyerek cinsel bölgeme eldivensiz şekilde dokundu."

'CİNSEL İSTİSMAR'DAN TUTUKLANDI

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınan Dr. U. S. dün 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

(DHA)

