HABER

Muayene ücretleriyle öğrenci okutuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 13:57 | Son Güncelleme

Edirne'de, özel muayene ücretini, "Bir öğrenci de sen okut" kampanyası aracılığıyla öğrencilere burs olarak dağıtan Trakya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hakan Tuna, çevresine örnek oluyor - Prof. Dr. Hakan Tuna: - "Fiziksel tıp alanında bana özel muayene olmak isteyen hastalarımız 'Bir öğrenci de sen okut' kampanyasının hesap numarasına hasta muayene ücretini yatırıyorlar" - "Bir öğrencinin, bir aylık bedeli 300 lira olarak bunu yatırıyorlar. 3 aylık zaman zarfında 50'nin üzerinde özel muayene aldım"

EDİRNE (AA) - Edirne'de, özel muayene ücretini, "Bir öğrenci de sen okut" kampanyası aracılığıyla öğrencilere burs olarak dağıtan Trakya Üniversitesi (TÜ) Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hakan Tuna, örnek davranışıyla takdir topluyor.

TÜ 2019-2020 Akademik Yılı Başarı ve Yükseltme Töreni, Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakolu'nun konuşmasının ardından, alanında başarılı öğretim üyeleri ve milli sporculara plaket verildi.

Rektör Tabakolu, başarı plaketini almak üzere sahneye gelen Trakya Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi ve aynı zamanda Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hakan Tuna'ya ayrıca teşekkür etmek istediğini söyledi.

Üniversitenin başlattığı "Bir öğrenci de sen okut" kampanyasına Tuna'nın büyük katkıları olduğunu vurgulayan Rektör Tabakoğlu, "Hakan hocamız kampanyaya anlamlı bir destek veriyor. Hasta muayene ücretleriyle öğrencilere burs sağladı ve devam ediyor. Kendisine teşekkür ediyoruz." dedi.

Prof. Dr. Hakan Tuna da yaşadığı sağlık probleminin ardından böyle bir karar aldığını ifade etti.

Özel muayene olmak isteyenlerin ücret olarak kampanyaya destek olduğu bir yöntemi 3 aydır sürdürdüğünü ifade eden Tuna, şöyle konuştu:

"Fiziksel tıp alanında bana özel muayene olmak isteyen hastalarımız, 'Bir öğrenci de sen okut' kampanyasının hesap numarasına hasta muayene ücretini yatırıyorlar. Bir öğrencinin, bir aylık bedeli 300 lira olarak bunu yatırıyorlar. 3 aylık zaman zarfında 50'nin üzerinde özel muayene aldım. Öğrencilerimize katkı sağlanıyor."

Bugüne kadar 15 bin lira topladıklarını ve hastalarının da bundan mutlu olduğunu belirten Tuna, "Ben daha fazla mutluyum açıkçası bu böyle devam edecek." dedi.

Akın akın gidiyorlar! Sırf fotoğraf çekebilmek için...Akın akın gidiyorlar! Sırf fotoğraf çekebilmek için...
Aile Bakanı Selçuk: 1064 geçici kamu işçimiz uzatmadan faydalanabilecekAile Bakanı Selçuk: 1064 geçici kamu işçimiz uzatmadan faydalanabilecek
Uşak'ta 13 yıldır kayıp olan müzisyen soruşturmasında 2 tutuklama (2)Uşak'ta 13 yıldır kayıp olan müzisyen soruşturmasında 2 tutuklama (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
burs öğrenci Trakya Ünivresitesi

En Çok Okunan Haberler

Sigara denetçileri geliyor!

Sigara denetçileri geliyor!

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

O Ses Türkiye'de büyük değişiklik! Acun Ilıcalı açıkladı

O Ses Türkiye'de büyük değişiklik! Acun Ilıcalı açıkladı

Faiz indirimine 2 firma daha katıldı

Faiz indirimine 2 firma daha katıldı

Mansur Yavaş, İstanbul'u örnek gösterdi ve sayıyı açıkladı

Mansur Yavaş, İstanbul'u örnek gösterdi ve sayıyı açıkladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de anne ve babasını siyanürle öldürmüştü! Dehşeti böyle anlattı

Anne ve babasını siyanürle öldürmüştü! Dehşeti böyle anlattı

Korkunç itiraf 13 yıl sonra geldi, her şey ortaya çıktı

Korkunç itiraf 13 yıl sonra geldi!

Adnan Oktar'dan suçlamalara 'kaçamak' cevaplar

Adnan Oktar'dan suçlamalara 'kaçamak' cevaplar

Mersin'deki okulda veli dehşet saçtı! Kadın öğretmene darp kamerada

Kadın öğretmene darp kamerada

Diyarbakır’da öğrenci servisi kaza yaptı: Yaralılar var

Öğrenci servisi kaza yaptı: Yaralılar var

İstanbul’da son yılların en büyük uyuşturucu operasyonu

İstanbul’da son yılların en büyük operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.