Muayene ücretleriyle öğrenci okutuyor

Üniversitenin başlattığı "Bir öğrenci de sen okut" kampanyasına Tuna'nın büyük katkıları olduğunu vurgulayan Rektör Tabakoğlu, "Hakan hocamız kampanyaya anlamlı bir destek veriyor. Hasta muayene ücretleriyle öğrencilere burs sağladı ve devam ediyor. Kendisine teşekkür ediyoruz." dedi.

Rektör Tabakolu, başarı plaketini almak üzere sahneye gelen Trakya Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi ve aynı zamanda Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hakan Tuna'ya ayrıca teşekkür etmek istediğini söyledi.

EDİRNE (AA) - Edirne'de, özel muayene ücretini, "Bir öğrenci de sen okut" kampanyası aracılığıyla öğrencilere burs olarak dağıtan Trakya Üniversitesi (TÜ) Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hakan Tuna, örnek davranışıyla takdir topluyor.

Prof. Dr. Hakan Tuna da yaşadığı sağlık probleminin ardından böyle bir karar aldığını ifade etti.

Özel muayene olmak isteyenlerin ücret olarak kampanyaya destek olduğu bir yöntemi 3 aydır sürdürdüğünü ifade eden Tuna, şöyle konuştu:

"Fiziksel tıp alanında bana özel muayene olmak isteyen hastalarımız, 'Bir öğrenci de sen okut' kampanyasının hesap numarasına hasta muayene ücretini yatırıyorlar. Bir öğrencinin, bir aylık bedeli 300 lira olarak bunu yatırıyorlar. 3 aylık zaman zarfında 50'nin üzerinde özel muayene aldım. Öğrencilerimize katkı sağlanıyor."

Bugüne kadar 15 bin lira topladıklarını ve hastalarının da bundan mutlu olduğunu belirten Tuna, "Ben daha fazla mutluyum açıkçası bu böyle devam edecek." dedi.

