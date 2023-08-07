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Muayenede genç kızın cinsel bölgelerine dokunduğu öne sürülmüştü! İğrenç olayda tutuklu doktor konuştu: Cinsel birlikteliğini sordum çünkü...

07.08.2023 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da geçen ay muayene sırasında doktor Ufuk S.'nin (31) tarafından cinsel istismara uğradığını öne süren E. Ç.'nin (17) anlattıkları mide bulandırmış, Ufuk S. tutuklanmıştı. Olay gününü kısmen hatırladığını belirten Ufuk S.'nin ifadesi ortaya çıktı. Ufuk S., E. Ç.'ye cinsel birliktelik yaşayıp yaşamadığını sorduğunu itiraf edip gerekçesini açıkladı. "Çocuğu şimdi görsem hatırlamam" diyen Ufuk S., E. Ç.'nin "Eldivensiz olarak göğsüme, cinsel bölgeme dokundu" sözlerine de yanıt verdi.

Muayenede genç kızın cinsel bölgelerine dokunduğu öne sürülmüştü! İğrenç olayda tutuklu doktor konuştu: Cinsel birlikteliğini sordum çünkü...

Muayene sırasında doktor Ufuk S.'nin tacizine uğradığını öne süren E. Ç. günlerce korkusundan şikayetçi olamamıştı. Şikayetçi olduğunda ise doktor Ufuk S.'nin kendisinden iç çamaşırını çıkartmasını istediğini, çıkartmayınca Ufuk S.'nin çıkarttığını, rahatsız edici sorular sorduğunu ve cinsel bölgelerine dokunduğunu söylemişti. Tutuklu doktor Ufuk S. suçlamaları reddetti.

"ELDİVEN TAKMADIM, CİNSEL BİRLİKTELİĞİNİ SORDUM! ÇÜNKÜ..."

E. Ç.'ye cinsel birliktelik yaşayıp yaşamadığını sorduğunu itiraf eden Ufuk S., "Nedeni de eğer böyle bir durum varsa; teşhisin ve tedavinin bu yönde olacağını düşünmemdi" dedi. Ufuk S. ayrıca "Elimde eldiven bulunmuyordu. Çocuklar genelde eldivenden ve önlükten korkuyor. Bunun önüne geçmek için önlük ve eldiven kullanmıyorum" diye konuştu.

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17 YAŞINDAKİ KIZ: BENDEN İÇ ÇAMAŞIRIMI ÇIKARMAMI İSTEDİ, BEN ÇIKARMAYINCA O ÇIKARDI

Menteşe'de yaşayan E.Ç., 4 Ağustos'ta Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Ufuk S.'nin kendisini muayene ettiği sırada cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polise şikayetçi oldu. E.S., ifadesinde, "Halsizlik ve nefes darlığı şikayetiyle Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar Bölümü'ne gittim. Muayene odasında doktor, eldivensiz şekilde göğsüme dokundu. İç çamaşırımı çıkarmamı istedi. Tepkisiz kalıp, çıkarmayınca kendisi çıkardı. Rahatsız edici şekilde sorular sordu. 'Muayene edeceğim' diyerek cinsel bölgeme eldivensiz şekilde dokundu. Çalıştığım kuaföre müşteri olarak gelen aynı hastanede görevli doktor H. K.'ye konuyu anlattım. 'Sana bu şekilde muayene yapamaz, polise git şikayetçi ol, zaten daha önce de hakkında bu tür şeyler duymuştum' demesi üzerine şikayetçi oldum" dedi.

DOKTORUN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınıp, 'cinsel istismar' suçundan tutuklanan Dr. Ufuk S.'nin savcılıktaki ifadesi de ortaya çıktı.

"OLAY GÜNÜNÜ KISMEN HATIRLIYORUM"

Dr. Ufuk S., ifadesinde 6 yıldır devlet kadrosunda hekim olarak çalıştığını anlatıp, "Yaklaşık 1 yıldır da uzman çocuk doktoru olarak görev yapıyorum. Görev yaptığım hastanede çalışma saatleri değişkenlik gösteriyor. Bazen poliklinik bazen de nöbetçi hekim olarak görev yapıyorum. Hakkımda suç duyurusunda bulunan E.Ç.'yi tanımam ve bilmem. İfadesinde belirtmiş olduğu 4 Temmuz'da çocuk polikliniğinde hizmet vermekteydim. Olay gününü kısmen hatırlıyorum. Çocuğu görsem şu anda hatırlamam. Olay günü odaya tek başına girdi. Yakını olup, olmadığını sordum. Dışarı da yakınının olduğunu söyledi. Ancak yakınını çağırmak istemedi. Kendisine şikayetini sorduğumda solunum sıkıntısı olduğunu, nefes almakta zorlandığını ifade etti. Rutin yaptığım şekilde muayene kısmına geçmesini söyledim. Kısa süre sonra hastanın yanına geçtim. Solunum sıkıntısı olduğu için kalbini dinlemek istedim. Bundan dolayı steteskop ile giysisini açmadan kalbini dinleyip, boğazına baktım. Batın muayenesini yapmak için uzanmasını istedim. Hastanın çamaşırını ya da giysisini çıkarmasını istemedim, kendim de çıkarmadım" dedi.

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"KENDİSİNE CİNSEL BİRLİKTELİĞİ OLUP OLMADIĞINI SORDUM"

Hastadan bacaklarını kendisine çekmesini ve rutin olarak muayene yaptığını belirten Dr. Ufuk S. "Steteskop ve elle hastanın bağırsak seslerini ve karnını kontrol ettim. Kesinlikle kasık bölgesine müdahalede bulunmadım. Elimde eldiven bulunmuyordu. Çocuklar genelde eldivenden ve önlükten korkuyor. Bunun önüne geçmek için önlük ve eldiven kullanmıyorum. Kendisine herhangi bir cinsel birlikteliği olup olmadığını sordum. Nedeni de eğer böyle bir durum varsa; teşhisin ve tedavinin bu yönde olacağını düşünmemdi. Hastaya başka bir soru yöneltmedim. Kendisine anksiyete bozukluğu, zatürre, kansızlık ya da vitamin eksikliği olabileceğini söyledim. Kan tahlili ve akciğer filmi çektirmesini istedim. İşlemlerin tamamı çok kısa sürdü. Muayene sonlandı ve hasta dışarıya çıktı. Suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.

"ZAMANINDA KENDİSİNİN ASİSTANI OLARAK ÇALIŞTIM"

Muayene odasının kapısı hiçbir şekilde kilitli olmadığını da söyleyen Dr. Ufuk S., "Hasta istediği zaman dışarıya çıkabilir ya da yakını içeriye girebilir. Meslek hayatım boyunca hiçbir zaman böyle bir olay ile karşılaşmadım. Adli ve idari soruşturma geçirmedim. Hakkımda beyanda bulunan Dr. H. K., geçmiş dönemde hocalığımı yapan bir doktordur. Zamanında kendisinin asistanı olarak çalıştım. Bu dönem içerisinde zaman zaman ters düştüğümüz ve idari olarak birbirimiz hakkında suçlamalarda bulunduğum bir doktordur. Doktor H.'nin beyanlarını kabul etmiyorum" dedi.

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cinsel istismar Doktor

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