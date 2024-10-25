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  4. Muayenede tespit edildi! Makatından çıkanlar şaşkına çevirdi

Muayenede tespit edildi! Makatından çıkanlar şaşkına çevirdi

25.10.2024 09:12
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Kars'ta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Narkotik ekipleri, Iğdır-Trabzon seferini yapan otobüse operasyon düzenledi. Otobüste gözaltına alınan İranlı kadının makatından çıkanlar ise şoke etti. Uyuşturucu kuryesi İranlı kadının makatından 94 parça halinde toplam 550,63 gram uyuşturucu çıktı. Uyuşturucu kuryeliği yapan kadın tutuklandı.

Muayenede tespit edildi! Makatından çıkanlar şaşkına çevirdi

Kars il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uluslararası uyuşturucu madde kuryeliği yapan Fahımeh Golmohammadı Yenkejeh’in Kars’a geleceği yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine harekete geçen narkotik ekipleri Fahımeh Golmohammadı Yenkejeh’in de içerisinde yolcu olarak bulunduğu ve Iğdır-Trabzon seferini yapan otobüse operasyon düzenledi.

94 PARÇA UYUŞTURUCU CERRAHİ MÜDAHALE İLE ÇIKARILDI

Otobüste gözaltına Fahımeh Golmohammadı Yenkejeh’in yapılan iç beden muayenesinde makatında cisim olduğu tespit edildi.

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Fahımeh Golmohammadı Yenkejeh’in makatına saklanmış bir şekilde 94 parça 550,63 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi cerrahi müdahaleyle çıkarıldı.

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Gözaltına alınan Fahımeh Golmohammadı Yenkejeh, İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Burada işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kars uyuşturucu
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