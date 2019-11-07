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Muayenehanesinden FETÖ elebaşının kitabı çıkan doktor adliyede

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 15:53 | Son Güncelleme

ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde, uyuşturucu bağımlılarına hap sattığı, para karşılığı turistlere sahte rapor düzenlediği iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan ve muayenehanesinde FETÖ elebaşına ait kitap bulunan doktor Ü.O., adliyeye sevk edildi.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde, uyuşturucu bağımlılarına hap sattığı, para karşılığı turistlere sahte rapor düzenlediği iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan ve muayenehanesinde FETÖ elebaşına ait kitap bulunan doktor Ü.O., adliyeye sevk edildi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Manavgat’ın Ilıca Mahallesi’nde kliniği olan doktor Ü.O.’nun para karşılığı uyuşturucu madde kullanan kişilere kırmızı reçeteli hap sattığı, turistlere sahte rapor düzenlediği, reçete yazdığı kişilere de ilaçları para karşılığı verdiği ve yanında çalışan elemanları doktor olarak tanıtıp, hasta muayene ettirdiği iddiaları üzerine araştırma başlattı.
Yapılan araştırmanın ardından, Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün kliniğe baskın düzenledi. Yapılan aramada, silahlı terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen’e ait kitap, çoğunluğu kırmızı reçeteyle satılan ve uyuşturucu özelliği bulunan 35 kutu hap ile çeşitli türlerde 1200 kutu ilaç, 20 kaşe, 2 bilgisayar, 2 cep telefonu, yeşil ve kırmızı renkli reçeteler, doktor raporları, turistler adına düzenlenmiş yüksek miktarlı faturalar olmak üzere 15 karton evrak ele geçirdi.
Manavgat Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla doktor Ü.O. gözaltına alınırken, ele geçirilen evrak ve ilaçlara el konuldu.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Ü.O. bugün 'uyuşturucu madde ticareti', 'bozulmuş veya değiştirilmiş ilaçların ticareti', 'kişilerin sağlığını ve hayatını tehlikeye sokacak şekilde ilaç satma', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından adliyeye sevk edildi.

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