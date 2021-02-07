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  4. Muayenesiz araçla yakalanan ehliyetsiz sürücü basın mensuplarını darp etti

Muayenesiz araçla yakalanan ehliyetsiz sürücü basın mensuplarını darp etti

07.02.2021 18:16 | Son Güncelleme:
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Muayenesiz araçla yakalanan ehliyetsiz sürücü basın mensuplarını darp etti

Aksaray’da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve denetimde muayenesiz araçla ehliyetsiz olarak yakalanan sürücüye ceza yağınca sinirlenerek olay yerinde görüntü almak isteyen basın mensuplarının kamerasını kırıp muhabirleri darp etti.

Olay, Kılıçaslan Mahallesi Atatürk Bulvarı Kurtuluş Kavşağı’nda meydana geldi. Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kent genelinde geniş güvenlik önlemleri alarak denetimler yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama esnasında 68 ABV 516 plakalı kamyoneti durdurdu.

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Ehliyet ve ruhsat sorduğu sürücü Kürşat G.’nin (29) ehliyetsiz olduğu, aracın muayenesiz olduğu ve sürücünün kısıtlamadan muaf olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine kendisine ceza yazılacağını öğrenen ehliyetsiz sürücü sinirlenerek kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarının kamerasını yumruk atmak suretiyle kırdı. Ardından basın mensuplarına tekme ve yumruklarla saldıran sürücü basın mensuplarını darp etti. Olay yerinde bulunan polis ekiplerince sürücü etkisiz hale getirilerek gözaltına alınırken, sürücünün kameraya vurma anı kayıtta olan kameraya yansıdı. Diğer yandan darp görüntüleri ise kısmen bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 5 bin 396 TL, muayenesiz araç kullanmaktan 652 TL ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 9 bin 198 TL para cezası kesilerek araç trafikten men edilip çekici marifeti ile otoparka çektirildi. Sürücünün daha önce alkollü araç kullanmaktan 3 kez yakalanarak ehliyetine el konulduğu tespit edilirken, son yakalanmasında ehliyetine süresiz olarak el konulduğu ve daimi olarak iptal edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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