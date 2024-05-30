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Muayeneye gittiği doktorların saldırdığı iddiası; taraflar birbirinden şikayetçi

Mynet Haber

Mynet Haber

26 dakika önce

MUĞLA Ortaca Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvuran Yılmaz Yıldırım (24), kendisiyle ilgilenilmediği ve soğuk algınlığı şikayetiyle gitmesine rağmen kas gevşetici iğne yazıldığı iddiasıyla çıkan tartışmada darbedildiğini ileri sürüp, doktor Y.B. ile acil serviste görevli kadın doktor G.N. hakkında şikayette bulundu. Doktorlar da Yılmaz'dan şikayetçi oldu. Olay hastanenin güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde Doktor. Y.B.'nin yumruk attığı Yılmaz’ın yere düştüğü, meslektaşı G.N.'nin ise yerdeyken tekmelediği görüldü.

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