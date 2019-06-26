HABER

Muazzez Abacı ve Gökhan Tepe Bursa'da konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 01:56 | Son Güncelleme

Muazzez Abacı ve Gökhan Tepe Bursa'da konser verdi

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 58'incisi düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"'nde Muazzez Abacı ve Gökhan Tepe müzikseverlerle buluştu.

Reşat Oyal Kültür Parkı'ndaki Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konser öncesi Bursalı müzikseverler uzun kuyruklar oluşturdu.

Zeki Müren ve Müzeyyen Senar'ın eserlerini birlikte söyleyen sanatçılar sevilen şarkılarını da seslendirdi.

Konserin sonlarına doğru Abacı ve Tepe'nin düeti müzikseverlerin beğenisini topladı.

Gecenin sonunda sanatseverleri selamlayan Abacı ve Tepe uzun süre alkışlandı.

5 gündür izliyorlar ama yaklaşamıyorlar! 'Böylesiyle ilk kez karşılaştım'5 gündür izliyorlar ama yaklaşamıyorlar! 'Böylesiyle ilk kez karşılaştım'
Antalya'da can pazarı! Turistleri taşıyan araç hurdaya döndü!Antalya'da can pazarı! Turistleri taşıyan araç hurdaya döndü!
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Huzur ve güven arttıkça turizmde rekor rakamlar artarTÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Huzur ve güven arttıkça turizmde rekor rakamlar artar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Bursa Festivali Gökhan Tepe MUAZZEZ ABACI

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar

Çipras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Çipras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi

Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi

Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'de flaş ayrılık

Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'de flaş ayrılık

Otobüste 12 yaşındaki çocuğa taciz iddiası

Otobüste 12 yaşındaki çocuğa taciz iddiası

Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı açıklandı!

Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı açıklandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Venüs ile Neptün arasında sorunlu temas!

Venüs ile Neptün arasında sorunlu temas!

Dalaman’a gelen uçağa dönüşte savaş uçakları eşlik etti

Dalaman’a gelen uçağa dönüşte savaş uçakları eşlik etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da can pazarı! Turistleri taşıyan araç hurdaya döndü: Ölü ve yaralılar var

Antalya'da can pazarı! Turistleri taşıyan araç hurdaya döndü!

Gören oraya akın etti! Film izler gibi seyrettiler!

Gören oraya akın etti! Film izler gibi seyrettiler!

Fethiye'de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İzmir'de korkunç cinayet! Cesedi yakıp dereye attılar

Korkunç cinayet! Cesedi bu halde bulundu

Otobüste 12 yaşındaki çocuğa taciz iddiası

Otobüste 12 yaşındaki çocuğa taciz iddiası

Meteoroloji'den Trakya'ya 'güneş çarpması' uyarısı

Meteoroloji'den 'güneş çarpması' uyarısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.