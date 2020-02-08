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Muazzez Ersoy'un eski eşi İsmet Özhan yıllar sonra ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2020 14:04 | Son Güncelleme

Bir dönem podyumların aranan mankeni ve dizi ve sinema oyuncusu, Muazzez Ersoy'un eski eşi İsmet Özhan uzun yıllar sonra İstanbul'da ortaya çıktı.

Bir hayli değişen ve uzattığı saçlarıyla görenlerin tanımakta zorlandığı Özhan 16 yıldır Londra'da yaşadığını ve İngiliz vatandaşlığı aldığını söyledi. Özhan, eski eşi Muazzez Ersoy hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Muazzez Ersoy'un eski eşi İsmet Özhan yıllar sonra ortaya çıktı

Yılın belirli zamanlarında Londra'dan tatil için Datça'da geldiğini belirten Özhan, yaptırdığı yazlığında köy hayatı yaşadığını anlattı. Eski manken, "Şan ve şöhreti özlemiyorum. İngiltere'de bazı Türkler tanıyıp selam veriyor, yazları ise vaktim Datça'da yaptırdığı taş evde geçiyor. Sağlıklı yaşayıp spor yapıyorum. Ayrıca besleyip bakımını üstlendiğim 16 tane köpeğim var" dedi.
Snob Magazin'in haberine göre, İsmet Özhan, bir dönem Sayısal Loto'dan kazandığı 1 milyon TL kazanması sonrası yaşadıklarını şöyle anlattı: "O zamanın parası 1 milyon dolar ikramiye bana çıktı. Ama malesef ülkemizde o yıllarda ardı ardına 6 ekonomik kriz oldu. Muazzez Ersoy'un eski eşi yıllar sonra ortaya çıktı!
Sadece o dönem borsada bir gecede 500 bin dolarım gitti, üst üste çıkan krizler bizi de batırdı tabii. Para eridi gitti. O dönem devletin el koyduğu bir firmanın hisseleri bende var onu tahsil etmeye çalışıyorum, zaten para ile işi olan biri değildim.
Para normal birine çıksa bizim yaşadığımız hayatı yaşamayı hayal ederdi. O yaşamı bilen insanız, görmemiş de değiliz. Paranın kalan kısmıyla birikim yapıp ev aldım."
Özhan ayrıca 2001 yılında evlenip dört ay evli kaldığı Muazzez Ersoy'la ilgili soruya ise "Aman o konuları hiç açmayın. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. O dönem nasıl evlendim hiç bilmiyorum. Sanki gözüme perde inmişti" cevabını verdi.
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Anahtar Kelimeler:
Muazzez Ersoy, İsmet Özhan,

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