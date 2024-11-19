Muazzez İlmiye Çığ'ın vefatına Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek'ten tepki çeken yanıt! 'Din düşmanı' diye yaftalayıp...

Dünyanın en deneyimli bilim insanlarından, Türkiye'nin ilk kadın Sümeroloğu olan Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti. Çığ, 110 yıllık yaşamına 16 kitap, sayısız başarı ve birçok ödül sığdırmıştı. Çığ'ın cenazesinin bugün toprağa verilmesi planlanıyor.

TÜRK SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRÜ YÜKSEK'TEN TEPKİ ÇEKEN YANIT

Çığ'ın vefatı üzerine Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Öğretim Görevlisi S.Oya Işıkcı, "O bir Cumhuriyet çocuğu olarak yeri dolmayacak bir kayıp 101. yılında Cumhuriyetimizin başı sağ olsun!" paylaşımında bulundu.

Türk Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek, Işıkcı'nın bu paylaşımının altına tepki çeken bir yanıtta bulundu. İşte Yüksek'in o yanıtı:

“Her ne üdüğü belirsiz din düşmanı illa neden Cumhuriyet Çocuğu Oluyor. Cumhuriyette sıkıntı mı var..” yorumunu yaptı.

BAŞARILARLA DOLU BİR KARİYER

Prof. Samuel Noah Kramer'in 'History Begins at Sumer' adlı kitabını Türkçeye çevirdi ve kitap 1990'da 'Tarih Sümer'de Başlar' adıyla Türk Tarih Kurumu tarafından yayımlandı. Kitabın çok ilgi görmesi ile 1993'te çocuklara yönelik 'Zaman Tüneliyle Sümerlere Yolculuk' da dahil Sümer ve Hitit kültürlerini tanıtan 13 kitap yazdı. 2000 yılında İstanbul Üniversitesi'nden, 'İlk Çivi Yazısı ve Sümeroloji Uzmanı' ünvanıyla fahri doktora aldı. Muazzez İlmiye Çığ'ın özel arşivi, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı'nda bulunuyor. 16 kitap yazan Çığ, hayatı boyunca çok sayıda ödüle de layık görüldü.

Mezitli ilçesindeki özel bir hastanede rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Türkiye'nin ilk Sümeroloğu ve akademisyen Çığ, yoğun bakıma alındı. Çığ, dün hayatını kaybetti. Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ın cenazesinin yarın ikindi vakti Toroslar ilçesindeki Akbelen Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilmesi planlanıyor. (DHA)