Muazzez İlmiye Çığ kimdir? Sümerolog tarihçi Muazzez İlmiye Çığ 107'inci yaşını kutluyor

Sayısız eseri ve çalışması bulunan ve dünyaca ünlü Sümerolog olan Muazzez İlmiye Çığ, bugün sade bir törenle 107. yaşını kutlamaya hazırlanıyor. "Atatürk’ün dediğini yaptım, halen yapıyorum. Çalıştım, Çalışmaktan hiç bıkmadım'' diyen Muazzez İlmiye Çığ hakkında merak edilenler haberimizde.

MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ KİMDİR?

Sümerolog, bilim insanı, tarihçi Muazzez İlmiye Çığ 20 Haziran 1914 yılında Bursa'da dünyaya geldi.

Muazzez İlmiye Çığ 20 Haziran 1914 yılında Bursa'da dünyaya gelen Çığ, sümerolog, bilim insanı ve tarihçi gibi hatrı sayılır unvanlara sahip.

Kurtuluş Savaşı yıllarında ailesi Çorum’a yerleşen Çığ, ilkokula burada başladı fakat o beşinci sınıfa geçtiğinde aile tekrar Bursa’ya döndü. Bizim Mektep adlı özel bir okulda Fransızca ve keman dersleri gördü. 1926 yılında Kız Muallim Mektebi’ne girdi. 1931 yılında mezun olan Çığ, babası gibi öğretmenlik yapmaya başladı ve Eskişehir’e tayin oldu.

Atatürk'ün isteği ile 1935‘te Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sümeroloji bölümüne girdi. 1940 yılında mezun olan Çığ, İstanbul Arkeoloji Müzesi‘ne tayin edildi. Burada, dünya için çok büyük önem taşıyan bir işe imza attı ve Sümer, Akad ve Hitit dillerinde yazışan çivi yazılı belgeler arşivini oluşturdu ve katalog haline getirdi. Philadelphia Üniversitesi Müzesi Tabletler Bölümü Başkanı Prof. Kramer ile yaptığı çalışmalar ile Sümer edebiyatına yeni konular kazandırıldı, eksik olanlar tamamlandı.