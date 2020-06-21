HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Muazzez İlmiye Çığ kimdir? Sümerolog tarihçi Muazzez İlmiye Çığ 107'inci yaşını kutluyor

Muazzez İlmiye Çığ kimdir? Sümerolog tarihçi Muazzez İlmiye Çığ 107'inci yaşını kutluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2020 01:53 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü bilim insanı olan ve bugün 107. yaşını kutlamaya hazırlanan Muazzez İlmiye Çığ'ın doğum günü için Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda doğun günü töreni düzenlenecek. İşte Muazzez İlmiye Çığ hakkında merak edilenler.

Muazzez İlmiye Çığ kimdir? Sümerolog tarihçi Muazzez İlmiye Çığ 107'inci yaşını kutluyor

Sayısız eseri ve çalışması bulunan ve dünyaca ünlü Sümerolog olan Muazzez İlmiye Çığ, bugün sade bir törenle 107. yaşını kutlamaya hazırlanıyor. "Atatürk’ün dediğini yaptım, halen yapıyorum. Çalıştım, Çalışmaktan hiç bıkmadım'' diyen Muazzez İlmiye Çığ hakkında merak edilenler haberimizde.

MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ KİMDİR?

Sümerolog, bilim insanı, tarihçi Muazzez İlmiye Çığ 20 Haziran 1914 yılında Bursa'da dünyaya geldi.

Muazzez İlmiye Çığ 20 Haziran 1914 yılında Bursa'da dünyaya gelen Çığ, sümerolog, bilim insanı ve tarihçi gibi hatrı sayılır unvanlara sahip.

Kurtuluş Savaşı yıllarında ailesi Çorum’a yerleşen Çığ, ilkokula burada başladı fakat o beşinci sınıfa geçtiğinde aile tekrar Bursa’ya döndü. Bizim Mektep adlı özel bir okulda Fransızca ve keman dersleri gördü. 1926 yılında Kız Muallim Mektebi’ne girdi. 1931 yılında mezun olan Çığ, babası gibi öğretmenlik yapmaya başladı ve Eskişehir’e tayin oldu.

Atatürk'ün isteği ile 1935‘te Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sümeroloji bölümüne girdi. 1940 yılında mezun olan Çığ, İstanbul Arkeoloji Müzesi‘ne tayin edildi. Burada, dünya için çok büyük önem taşıyan bir işe imza attı ve Sümer, Akad ve Hitit dillerinde yazışan çivi yazılı belgeler arşivini oluşturdu ve katalog haline getirdi. Philadelphia Üniversitesi Müzesi Tabletler Bölümü Başkanı Prof. Kramer ile yaptığı çalışmalar ile Sümer edebiyatına yeni konular kazandırıldı, eksik olanlar tamamlandı.

1940 yılında aynı okulda okuduğu Kemal Çığ ile evlendi. Aynı yıl ilk kızı Yülmen, 1947‘de ise ikinci kızı Esin dünyaya geldi.

1960 yılında Heidelberg Üniversitesi‘nden aldığı davet üzerine 6 ay burada araştırma yaptı. 1965 yılında Roma‘da sergilenen Hitit sergisine başkanlık ederek sergiyi Londra’ya götürdü. Kısa bir süre kaldığı Londra’da da çalışmalarını sürdürdü.

1972 yılında Arkeoloji bölümünden emekliye ayrıldı ama çalışmalarına ve araştırmalarına devam etti. 1988 yılında Philadelphia Asuroloji kongresine katılan çığ, Prof. Dr. S. N. Kramer’in History Begins at Sumer(Tarih Sümerle Başlar) adlı kitabını çevirdi.

Muazzez İlmiye Çığ 2000 yılında Fahri Doktor ünvanına layık görüldü.

Sümer ve Hitit kültürlerinin en önemli araştırmacılarından olan Muazzez İlmiye Çığ, on üç kitap ve birçok bilimsel makale yazdı. Bir çok ödül alan Sümerolog çalışmalarına halen devam etmektedir.

ESERLERİ:

Kur’an İncil ve Tevrat’ın Sümer’deki Kökeni (1995), Sümerli Ludingirra- Zaman Tüneliyle Yolculuk (1996), İbrahim Peygamber - Sümer Yazılarına ve Arkeolojik Buluntulara Göre (1997), İnanna’nın Aşkı / Sümer’de İnanç ve Kutsal Evlenme (1998), Zaman Tüneliyle Sümer’e Yolculuk (1998), Hititler ve Hattuşa / İştar’ın Kaleminden(2000), Gılgameş / Tarihte İlk Kral Kahraman (2000), Ortadoğu Uygarlık Mirası (2002), Ortadoğu Uygarlık Mirası 2 (2003), Sümer Hayvan Masalları (2003), Bereket Kültü ve Mabet Fahişeliği (2004), Vatandaşlık Tepkilerim (2004), Atatürk Düşünüyor (2005), Sümerlilerde Tufan / Tufan’da Türkler (2008)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu babasıyla son konuşmasını anlattıProf.Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu babasıyla son konuşmasını anlattı
Film izler gibi kavgayı izledilerFilm izler gibi kavgayı izlediler
İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu kimdir?İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu kimdir?

En Çok Okunan Haberler

Sisi'nin açıklamalarına Libya'dan jet yanıt: Açık bir savaş ilanıdır

Sisi'nin açıklamalarına Libya'dan jet yanıt: Açık bir savaş ilanıdır

Bakan Koca açıkladı: İşte son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte son durum

'Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti'

'Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti'

Fatih Portakal canlı yayında veda etti

Fatih Portakal canlı yayında veda etti

Bakan Soylu'dan Meral Akşener'e: Keşke o talihsiz cümleyi etmeseydiniz

Bakan Soylu'dan Meral Akşener'e: Keşke o talihsiz cümleyi etmeseydiniz

Operasyonu eleştiren ABD'li kuruluşlara Türkiye'den sert tepki

Operasyonu eleştiren ABD'li kuruluşlara Türkiye'den sert tepki

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

AYM'den Selahattin Demirtaş ve Eren Erdem kararı

AYM'den Selahattin Demirtaş ve Eren Erdem kararı

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama

Baklavacı kardeşler Hasan ve Hüseyin Sel'in cezaları belli oldu

Baklavacı kardeşler Hasan ve Hüseyin Sel'in cezaları belli oldu

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzüğünü Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayan kadına aynı yüzüğü hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan o yüzüğü hediye etti

Evlilik teklifi kabusa döndü! 3 kişi vuruldu, çok sayıda gözaltı var

Evlilik teklifi kabusa döndü: Yaralılar var

Güneş tutulması saat kaçta? Ateş çemberi 'güneş tutulması'

Güneş tutulması saat kaçta? Ateş çemberi 'güneş tutulması'

Berkin Elvan nereli? Berkin Elvan kimdir? Berkin Elvan ölüm tarihi ne?

Berkin Elvan kimdir?

Boşanmak isteyen eşinin iş yerini yaktı

Boşanmak isteyen eşinin iş yerini yaktı

Film izler gibi kavgayı izlediler! Sosyal mesafe unutuldu

Film izler gibi kavgayı izlediler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.