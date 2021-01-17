Mübadele Evi’nde yankılanan ezgiler duygulandırdı

Nilüfer Belediyesi’nin Bursa Lozan Mübadilleri Derneği ile birlikte düzenlediği "Sandık" isimli konser programıyla, Mübadele Evi’nde icra edilen türküler müzikseverle buluştu.

Konser gibi kalabalıkları bir araya getiren etkinliklerin yapılamadığı salgın döneminde Nilüfer Belediyesi, pek çok sanat etkinliğini olduğu gibi konserlerini de dijital platformlara taşıdı. Etnomüzikoloji derneğinin katkılarıyla “Sandık” adlı bir dinleti dizisi organize eden Nilüfer Belediyesi, Bursa Lozan Mübadilleri Kültür ve Dayanışma Derneği işbirliğiyle yapılan dinletiyi Nilüfer Sanat Youtube kanalında seyirciyle buluşturdu.

Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi’nin yıldönümü sebebiyle Nilüfer Belediyesi Mübadele Evi’nde gerçekleştirilen dinletide, acı dolu hikayeleriyle mübadele türküleri seslendirildi. Düzenlenen programda Prof. Dr. Özlem Doğuş sesi ve Doç. Ersen Varlı da bağlamasıyla türkülere hayat verdi. Türküler dinleyenleri bundan yaklaşık 98 yıl öncesine Türkiye ve Yunanistan hükümetleri arasından imzalanan mübadele sözleşmesi sonrası başlayan göçe, göç yollarında yaşanan acı dolu anılara ve parçalanan hayatlara götürdü.

Müzikseverler "Girit türküsü" adıyla da bilinen "Fırtına" isimli Rumca şarkı ve Kırcaali yöresine ait “Aman Bre Deryalar" türküsünün de seslendirildiği "Sandık" isimli program kayıtlarına Nilüfer Sanat’ın sosyal medya hesaplarından ulaşabiliyor.

