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Mübadele ile boşalan Sazak köyü, 'Kentsel SİT alanı' ilan edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 11:25 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karaburun ilçesinde 1923 yılında mübadele ile boşaltılmasının ardından defineciler tarafından yağmalandığı ileri sürülen, son zamanlarda klip çekimlerine de ev sahipliği yapan Sazak köyü, İzmir 1 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 'Kentsel SİT alanı' ilan edildi.  Karaburun ilçesine bağlı Sazak köyünde yaşayan Rumlar, 1923 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan mübadele anlaşmasıyla bölgeden ayrılıp, Sakız Adası'na yerleşti.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karaburun ilçesinde 1923 yılında mübadele ile boşaltılmasının ardından defineciler tarafından yağmalandığı ileri sürülen, son zamanlarda klip çekimlerine de ev sahipliği yapan Sazak köyü, İzmir 1 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 'Kentsel SİT alanı' ilan edildi.
Karaburun ilçesine bağlı Sazak köyünde yaşayan Rumlar, 1923 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan mübadele anlaşmasıyla bölgeden ayrılıp, Sakız Adası'na yerleşti. Köy, Rumların buradan ayrılmasıyla boş kaldı. Kültürel mirasa sahip olan ve zamana direnen bölgenin koruma altına alınmasını isteyen Karaburun Kent Konseyi'nin çağrısı, karşılık buldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir 1 No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü uzmanları, zaman zaman klip çekimleri için de kullanılan Sazak köyünde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından bölgenin 'Kentsel SİT alanı' ilan edilmesi kararı alındı. Uzmanlarca yapılan incelemelerin ardından alanın yöresel taş malzemeli olarak yapılan dönemin sivil mimari örneklerine sahip olduğu, yine burada bir kilise kalıntısının bulunduğu, köyün kültürel miras olarak korunması gerektiği belirtildi.
Koruma Kurulu tarafından alınan kararda, "Kentsel SİT alanları niteliklerini taşıması nedeniyle 2863 sayılı yasanın 7'nci maddesi gereğince buranın 'Kentsel SİT alanı' olarak tescillenmesine, tapunun 116 ada 331 parsele tapu kaydına 'Kentsel SİT alanı' şerhinin işlenmesine, koordinatlı haritanın ve koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar alana ilişkin geçiş döneminde koruma esaslı çalışmanın İzmir 1 No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmasına karar verildi" denildi. Karaburun Kent Konseyi de, koruma esasları ve kullanım şartlarına yönelik bir rapor hazırlamasının ardından, İzmir 1. Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü'ne sunacak.

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