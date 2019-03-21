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Mübadiller ata topraklarına uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 20:19 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Lozan Mübadele Derneği’nin 21 Mart’ta düzenlediği “Mübadelenin 96.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Lozan Mübadele Derneği’nin 21 Mart’ta düzenlediği “Mübadelenin 96. Yılı Gala Gecesi”nde mübadillere verdiği sözü yerine getirdi. Dün gece 50 kişilik ilk mübadil kafilesi AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı önünden Selanik’e yolcu edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları dolayısıyla 21 Mart’ta Lozan Mübadele Derneği’nin (LOMDER) Büyükçekmece’de düzenlediği “Mübadelenin 96. Yılı Gala Gecesi”ne katılmıştı. Gecede, Lozan Mübadele Derneği Başkanı Şule Kocaman, “Mübadil torunlarının ata yurdunu ziyaret etme ve Büyükçekmece’de Balkanlardan gelen insanların kullanabileceği bir park yapılması” yönündeki isteğini dile getirmişti.

Başkan Uysal da yaptığı konuşmada, “31 Mart’ta göreve geldikten sonra Yunanistan’a gidecek olanların vizelerinin daha hızlı alınması için çaba gösterilecektir. Onun da girişimlerini yapıp oralara gidip, görmek, gezmek isteyenleri her sene hep beraber götüreceğiz inşallah.” demişti.

Uysal sözünü yerine getirdi
Mevlüt Uysal 31 Mart’ı beklemeden bir ay önce vermiş olduğu sözü yerine getirdi. Dün gece 50 kişilik ilk mübadil kafilesi AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı önünden İlçe Başkanı Murat Çelik tarafından Selanik’e yolcu edildi. Uğurlama öncesi konuşan Çelik, “Sayın Başkanımız Mevlüt Uysal’ın desteği ile ilk kafilemizi yolcu ediyoruz. Aralıklarla mübadillerimizi ata topraklarıyla buluşturmaya devam edeceğiz.” dedi.
Yola çıkmaya hazırlanan mübadiller de mutluluklarını ifade edip organizasyonu gerçekleştiren Mevlüt Uysal’a teşekkür ettiler.

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