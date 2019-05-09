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Mübarek döneminin son İçişleri Bakanı beraat etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 17:44 | Son Güncelleme

Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek döneminin son İçişleri Bakanı Habib el-Adli beraat etti

KAHİRE (AA) - Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek döneminin son İçişleri Bakanı olan Habib el-Adli yargılandığı “yolsuzluk” davasından beraat etti.

Yargı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Giza Ceza Mahkemesi İçişleri Bakanlığı’na ait malları zimmete geçireme suçlamasıyla “yolsuzlukla” yargılanan Habib el-Adli ve diğer 8 sanığın beraatına karar verdi.

Mahkemenin aynı davada tutuklu yargılanan bir sanık hakkında ise 3 yıl hapis cezası verdiği aktarıldı.

Mısır yasalarına göre kararın nihai olmadığı, 60 gün içerisinde karara itiraz edilebileceği belirtildi.

Kahire Ceza Mahkemesi Nisan 2017’de 12 kişinin yargılandığı davada Habib el-Adli ve diğer iki sanık hakkında 7 yıl hapis cezası vermiş ve ayrıca 196 milyon cüneyhin (yaklaşık 66 milyon lira) geri iade edilmesini kararlaştırmıştı.

Hayatını kaybeden iki sanık hakkındaki davayı düşüren mahkeme heyeti diğer sanıklar hakkında ise 3 ila 5 yıl arasında değişen hapis cezaları vermişti.

Eski İçişleri Bakanı Habib el Adli ve diğer bakanlık yetkilileri hakkındaki "yolsuzluk" davası Ağustos 2015'te açılmıştı.

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