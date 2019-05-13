Mübarek günde annelere anlamlı hediye

Bursa’nın Harmancık ilçesinde Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, mukabele okuyan anneleri ziyaret ederek Yasin-i Şerif hediye etti.

Anneler günü münasebetiyle, Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, mübarek Ramazan ayında merkez Camisi’nde mukabele okuyan anneleri ziyaret etti. Cami çıkışı kadınlara Yasin- i Şerif kitabı ve tesbih hediye eden Başkan Yılmaz Ataş, ”Anneler gününün mübarek Ramazan Ayı’na denk gelmesi münasebeti ile biz de annelerimizi camimizde ziyaret ettik ve hediyelerimizi takdim ettik. Okunan mukabele ve Kuran tilavetlerini Rabbim kabul etsin. Başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimizin gününü kutlarım” dedi.



