HABER

Mübarek günde annelere anlamlı hediye

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 09:35 | Son Güncelleme

Bursa’nın Harmancık ilçesinde Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, mukabele okuyan anneleri ziyaret ederek Yasin-i Şerif hediye etti.Anneler günü münasebetiyle, Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, mübarek Ramazan ayında merkez Camisi’nde mukabele okuyan anneleri ziyaret etti.

Mübarek günde annelere anlamlı hediye

Bursa’nın Harmancık ilçesinde Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, mukabele okuyan anneleri ziyaret ederek Yasin-i Şerif hediye etti.
Anneler günü münasebetiyle, Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, mübarek Ramazan ayında merkez Camisi’nde mukabele okuyan anneleri ziyaret etti. Cami çıkışı kadınlara Yasin- i Şerif kitabı ve tesbih hediye eden Başkan Yılmaz Ataş, ”Anneler gününün mübarek Ramazan Ayı’na denk gelmesi münasebeti ile biz de annelerimizi camimizde ziyaret ettik ve hediyelerimizi takdim ettik. Okunan mukabele ve Kuran tilavetlerini Rabbim kabul etsin. Başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimizin gününü kutlarım” dedi.

Mübarek günde annelere anlamlı hediye

PARTNER"Babamın kız arkadaşları beni görünce titremeye başlar""Babamın kız arkadaşları beni görünce titremeye başlar"
Görselliği muhteşem ancak rekolteyi düşürüyor Görselliği muhteşem ancak rekolteyi düşürüyor 
Çocukları için mermer fabrikasındaki işini bıraktıÇocukları için mermer fabrikasındaki işini bıraktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Diriliş Ertuğrul'da yeni sezon için flaş karar!

Diriliş Ertuğrul'da yeni sezon için flaş karar!

Altun'dan 'olağan şüpheli' çıkışı! Çok sert teki gösterdi!

Altun'dan 'olağan şüpheli' çıkışı! Çok sert teki gösterdi!

Acı haber gece yarısı geldi! Uzman Çavuş şehit düştü!

Acı haber gece yarısı geldi! Uzman Çavuş şehit düştü!

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Keskin düşüşler göreceğiz

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Keskin düşüşler göreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na destek veren sanatçılara tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na destek veren sanatçılara tepki!

Türk mühendise suikast! Saldırıyı o örgüt üstlendi

Türk mühendise suikast! Saldırıyı o örgüt üstlendi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

MHP'li başkanın kız kardeşi başından vuruldu!

MHP'li başkanın kız kardeşi başından vuruldu!

Reform Eylem Grubu toplanıyor

Reform Eylem Grubu toplanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu ve Akşener'den İstanbul zirvesi!

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Bakan Akar'dan Ege ve Doğu Akdeniz mesajı

Bakan Akar'dan Ege ve Doğu Akdeniz mesajı

Kazdağları'nda bahar güzelliği

Kazdağları'nda bahar güzelliği

Sayısal Loto sonuçları 11 Mayıs: Devir miktarı arttı!

Sayısal Loto sonuçları 11 Mayıs: Devir miktarı arttı!

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Öğretmenin Karadeniz usulü bidon teknesi

Gören şaşıp kalıyor! Balığa bidonla çıkıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.