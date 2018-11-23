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Mübaşire kafa atan sanığa jet iddianame

YAŞAM HABERLERİ  | 23.11.2018 09:57 | Son Güncelleme

BURSA Adliyesi'nde duruşma saatini beklerken mübaşir Bedir Yıldız'a (47) kafa atan Muhammed Raşit Polat (19) hakkında 'kasten yaralama' suçundan iddianame hazırlandı.

Mübaşire kafa atan sanığa jet iddianame

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA Adliyesi'nde duruşma saatini beklerken mübaşir Bedir Yıldız'a (47) kafa atan Muhammed Raşit Polat (19) hakkında 'kasten yaralama' suçundan iddianame hazırlandı. 3 günde hazırlanan iddianamede Polat hakkında 7 yıla kadar hapis cezası istendi.
Gürsu PTT'de sıra beklediği sırada bir kişiye hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında 'hakaret' suçundan 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Muhammed Raşit Polat, 12 Kasım günü hakim karşısına çıkmak için Bursa Adliyesi'ne geldi. Beraberinde bulunan baba Mahmut Polat (48), kendilerine tebliğ edilen duruşma saatinin gecikmesi üzerine konuşmak amacıyla mübaşir Bedir Yıldız'ın yanına gitti. Baba Polat, mübaşir Yıldız'a, oğlunun psikolojik sorunları olduğunu söyleyip, kendilerinin bir an önce duruşma salonuna alınmasını istedi. Bu sırada Muhammed Raşit Polat, ikilinin yanına gelerek, mübaşir Bedir Yıldız'a kafa attı. Ardından da kaçtı. Sağ elmacık kemiğinden yaralanan Bedir Yıldız, sağlık görevlilerince ambulansla Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldız'ın yanağına 3 dikiş atıldı. Çarşı Polis Merkezi ekiplerince yakalanıp gözaltına alınan Muhammed Raşit Polat, 'kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi. Bursa 2. Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade veren Polat, "Mübaşir, babamın üzerine yürüyünce, müdahale edecek zannettim. İleri geri konuşunca araya girip kafa attım" dedi. Tutuklanan Polat, cezaevine götürüldüğü sırada basın mensuplarına, "Ufak bir tartışma sonucunda sinirlenerek kafa attım. Pişmanım" dedi.
JET İDDİANAME
Bursa Cumhuriyet Savcısı Evrim Uzunsoy, Polat hakkında 'kasten yaralama' suçundan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle üç gün içinde iddianame hazırladı. İddianame, Bursa 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Polat, önümüzdeki ay hakim önüne çıkacak.

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Mübaşire kafa atan sanığa jet iddianameMübaşire kafa atan sanığa jet iddianame

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