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Mübaşiri darbeden 2 şüpheli, tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2019 19:10 | Son Güncelleme

SAMSUN'da mübaşir İ.S.'yi darp ederek, boynunda sigara söndüren 2 şüpheli tutuklandı.

Mübaşiri darbeden 2 şüpheli, tutuklandı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da mübaşir İ.S.'yi darp ederek, boynunda sigara söndüren 2 şüpheli tutuklandı.
Olay, dün öğlen saatlerinde Samsun Adliyesi'nde meydana geldi. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görev yapan mübaşir İ.S., bir sanığı Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) kullanarak bağlantı kurması için duruşma salonuna aldı. Bu sırada sanığın yakınları Mustafa Ü. (37) ve Volkan A. (28) mübaşir İ.S.'ye sanığın yanında olmak istediklerini söyledi. İ.S., bunun mümkün olmadığını söyleyince mübaşir ile aralarında tartışma çıktı.
MÜBAŞİRE SALDIRDILAR
Mahkeme salonuna giren İ.S., durumu hakime iletti. Duruşma salonundan çıktıktan sonra Mustafa Ü. ve Volkan A.'nın saldırısına uğrayan İ.S. darp edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli polis ekipleri, olaya müdahale ederek 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Boynunda sigara yanığı olduğu belirlenen İ.S., 2 şüpheliden şikayetçi oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince emniyete götürülen 2 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece, 'Görevi yaptırmamak için direnme' ve 'darp' suçundan tutuklandı.

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Mübaşiri darbeden 2 şüpheli, tutuklandı

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