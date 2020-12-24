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MUBI'nin kurucusu Efe Çakarel: Türkiye'de prodüksiyona yatırım yapacağız

24.12.2020 19:39 | Son Güncelleme:
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MUBI'nin kurucusu Efe Çakarel: Türkiye'de prodüksiyona yatırım yapacağız

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkede sinema salonları uzun süredir kapalı durumda bulunuyor. Gişe beklentisi büyük olan Dune gibi birçok yapım, gösterim tarihini pandemi nedeniyle erteledi. Sinema izleme deneyimi de büyük ölçüde online platformlara kaymış durumda.

https://www.youtube.com/watch?v=WPkzfTR6ugU

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkede sinema salonları uzun süredir kapalı durumda. Gişe beklentisi büyük olan Dune gibi birçok yapım, gösterim tarihini pandemi nedeniyle erteledi. Sinema izleme deneyimi de büyük ölçüde online platformlara kaymış durumda.

Efe Çakarel tarafından 2007'de kurulan MUBI de pandemi döneminde abone sayısını katlayan platformlardan biri oldu.

Dünya çapında 10 milyon üyesi olan MUBI, arthouse adıyla anılan bağımsız sinema filmlerini, seçki ile yayınlama fikri üzerine kuruldu. Diğer platformlardan farklı olarak film seçkisi algoritmalar aracılığı ile değil, gerçek kişiler tarafından yapılıyor.

Şirketin Londra'daki merkezinde Efe Çakarel ile bir araya geldik ve dijital izleme platformlarının egemen olmaya başladığı sinema sektörünün nereye gideceğini konuştuk.

Çakarel, Türkiye'de prodüksiyona yatırım yapacaklarını ve tanınmış yönetmenlerle anlaşma aşamasında olduklarını söyledi.

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