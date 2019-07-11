HABER

"Mücadele gece boyunca devam edecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 22:51 | Son Güncelleme

Dalaman'da dün çıkan ve Fethiye ilçesine sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Yangın kontrol altında. Yer yer içeride yangınlarımız devam etmekle birlikte yukarıya çıktığınız zaman asla cayır cayır bir manzara yok" - "Mücadele gece boyunca devam edecek. Zaten alanın etrafı iş makineleri ve dozerlerle çevrilmiş durumda. Alanın daha fazla büyüme ihtimali bulunmuyor"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dün Dalaman'da başlayan ve Fethiye ilçesine yayılan orman yangınının kontrol altına alındığını belirterek, "Mücadele gece boyunca devam edecek. Zaten alanın etrafı iş makineleri ve dozerlerle çevrilmiş durumda. Alanın daha fazla büyüme ihtimali bulunmuyor." dedi.

Muğla'ya sabah saatlerinde gelen ve gün boyu yangın alanında incelemelerde bulunan Pakdemirli, akşam yangının çıktığı bölgeyi helikopterle gezdi.

Havadan yangın alanını inceledikten sonra Göcek Orman İşletme Şefliğinde gazetecilere açıklamada bulunan Pakdemirli, dün Dalaman'da başlayan ve Fethiye ilçesine yayılan yangının sabah saatlerinde kontrol altına alındığını hatırlattı.

Bölgede sadece ince dumanların görüldüğü bir yangın sahası olduğunu belirten Pakdemirli, "Sabahki açıklamalarımızın ardından öğle saatlerine doğru tekrar helikopterle yukarıya çıktığımızda tablonun değişebileceğini gördük. Tekrar kontrol altına alınma çalışmalarına başladık. Öğleden sonraki rüzgar, nem ve sıcaklık şartları sabahkine göre daha negatif yöndeydi. Buradan yangınla mücadelemiz devam etti. Ben de bölgede özelikle kaldım. Yangın yer yer olmak kaydıyla tekrar etti." dedi.

Hava kararmadan kısa bir süre önce tekrar helikopterle yangın alanında incelemelerde bulunduğunu ifade eden Pakdemirli, şunları belirtti:

"Az evvel yine yangın bölgesinde uçtum. Yer yer yanan ve atlayan alanlar mevcut. Genel itibarıyla büyümemiz yok. Arazi oldukça sarp, kayalık. Özellikle hava araçlarının önemi burada ön plana çıkıyor. Yerden olan müdahalelerde mümkün mertebe yol açarak gitmeye gayret gösteriyoruz. Tabii ki bütün bunlar olurken gün içerisinde 3 yerde yangınımız daha çıktı. Yani buradaki güçlerimizin bir kısmını da başka bölgelere sevk etmek durumunda kaldık. Milas Gürçamlar, Fethiye Karaçulha, Köyceğiz Döğüşbelen'de orman yangınları yaşandı. Bu yangınlarımız da kontrol altında. Yangınların çıkış sebebi belli değil. Çalışmalarımız sürüyor."

Hava araçlarının gün boyu çalıştığını ve yangınla mücadele çalışmalarına destek verdiğini vurgulayan Pakdemirli, "Şu an itibarıyla tekrar söylüyorum, yangın kontrol altında. Yer yer içeride yangınlarımız devam etmekle birlikte yukarıya çıktığınız zaman asla cayır cayır bir manzara yok. Sadece yer yer dumanlar mevcut. Her yerde ufak parlamaların olduğu ama sarp bir arazide bir mücadele ettiğimizi de belirtmek isterim." diye konuştu.

Pakdemirli, orman işçilerinin yangını söndürmek için canla başla mücadele ettiğini dile getirdi.

- "Alanın daha fazla büyüme ihtimali bulunmuyor"

Yangın yerinde mahsur kalan Orman Genel Müdürlüğü'nün 5 personelinin kurtarıldığını, işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade eden Pakdemirli, şunları kaydetti:

"İşçiler ufak bir tedavi süresinin ardından taburcu oldu. Can ve mal kaybımız yok. Bizi üzen bitki örtümüzün, endemik bitkilerimizin kaybolması, bazı hayvanlarımızın da telef olduğu ihtimali üzerinde ne yazık ki duruyoruz. 13 helikopter, 105 arazöz, 18 iş makinesi ve 520 personel değişerek görev alıyor. Personelimizi sürekli olarak dinlendiriyoruz. Havanın kararmasıyla helikopterlerimiz indi. Mücadele gece boyunca devam edecek. Zaten alanın etrafı iş makineleri ve dozerlerle çevrilmiş durumda. Alanın daha fazla büyüme ihtimali bulunmuyor. Bu saatten sonra yapılacak tek şey yerden mücadeleye gayretle devam etmek olacak."

Bölgeye, Antalya Denizli, Isparta, Kütahya hatta Zonguldak'tan personel takviyesi yaptıklarını anlatan Pakdemirli, OGM'nin deneyimli personelinin sahada çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Meteoroloji Genel Müdürü ile görüşme yaptığını belirten Pakdemirli, "Gece meteorolojik güney batıdan bir rüzgar esiyor. Bizim beklediğimiz, olumlu karşıladığımız bir rüzgar. Rüzgarın hafif ve orta şiddette esmesini bekliyoruz. Tüm personelime can siperane çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Arazinin sarp ve kayalık olduğunu bu nedenle her yere arazöz ve iş makineleriyle girmenin mümkün olmadığını dile getiren Pakdemirli, yangının olduğu tüm bölgede personellerinin bulunduğunu kaydetti.

Sarp ve kayalık arazide yapılan çalışmalarda hava araçlarının müdahalesinin çok daha etkili olduğuna işaret eden Pakdemirli, "Gece saatlerinde ne yazık ki helikopterleri çalıştırmanın mümkün olmadığını gördük. Mümkün mertebe hava kararana kadar helikopterleri çalıştırıyoruz. Sabah günün ilk ışıklarıyla tekrar hava araçlarını göreve alıyoruz." diye konuştu.

Ormanda buldukları sincap yavrusu ailenin yeni üyesi olduOrmanda buldukları sincap yavrusu ailenin yeni üyesi oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hasta ziyaretiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan hasta ziyareti
Fatih'te İranlı işadamının 40 bin Dolarını böyle çaldılarFatih'te İranlı işadamının 40 bin Dolarını böyle çaldılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dalaman Göcek Muğla orman yangını

En Çok Okunan Haberler

3 ilde ölümler artıyor! Korkutan tablo

3 ilde ölümler artıyor! Korkutan tablo

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

İBB'den flaş 'Esenler Otogarı' kararı!

İBB'den flaş 'Esenler Otogarı' kararı!

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Asker böyle yakaladı! İşte o teröristler

Asker böyle yakaladı! İşte o teröristler

Sosyal medya ‘fenomeni’ Pelinsu gözaltına alındı

Sosyal medya ‘fenomeni’ Pelinsu gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Ailesini katletti! Astsubay kurşun yağdırdı

Ailesini katletti! Astsubay kurşun yağdırdı

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
11 Temmuz 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, 9 milyon TL devretti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hasta ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hasta ziyareti

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi davasında karar çıktı

Savcı Kiraz'ın şehit edilmesi davasında karar!

Honaz Tüneli'nde sona gelindi! 4 kenti birbirine bağlayacak

Sona gelindi! 4 kenti birbirine bağlayacak

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı TBMM'de kabul edildi

Turizmde yeni hamle! TBMM'de kabul edildi

Park halindeki araç alev topuna döndü

Park halindeki araç alev topuna döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.