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Mücahit Birinci'den Selahattin Demirtaş açıklaması! "Cumhurbaşkanımızın 'siyasette yumuşama' ile kastettiği hususu yanlış mecraya çekerek..."

16.05.2024 17:16
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Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da içinde olduğu 108 sanığın yargılandığı Kobani davasında karar açıklandı. AK Parti eski MKYK üyesi Mücahit Birinci, Selahattin Demirtaş ile ilgili bir açıklama yaptı. Birinci'nin açıklamasındaki "siyasette yumuşama" detayı dikkat çekti. Peki, "siyasetteki yumuşama" ile ilgili Abdulkadir Selvi ne demişti? İşte detaylar...

Mücahit Birinci'den Selahattin Demirtaş açıklaması! "Cumhurbaşkanımızın 'siyasette yumuşama' ile kastettiği hususu yanlış mecraya çekerek..."

Aralarında eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu sanıkların yargılandığı Kobani davasında hüküm açıklanırken AK Parti eski MKYK üyesi Mücahit Birinci'den de açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Birinci şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın "siyasette yumuşama" ile kastettiği hususu yanlış mecraya çekerek, neticeten, bazı mahkumların lehine ABD ve AB'nin muradının maskotu olanlara, şimdiye kadar hukuk düzleminde cevaplarını verdik.

Yargısal faaliyetler, rüzgara göre yönlenmezler. Kaldı ki, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Kavala'ya ve 6-8 Ekim olaylarına bakışı ve bu hususlardaki siyasi değerlendirmeleri ortadadır.

Dün, Kavala'nın yeniden yargılanma talebi reddedildi.

Bugün, 6-8 Ekim ile ilgili davada, meydana gelen hadiselere ve delil durumuna göre isabetli karar verildi ve Demirtaş, bu karara göre, 24 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Elbette mahkemeler kimseye karşı skor yapma mantığı ile hareket etmiyorlar.

Ancak, özellikle köşe yazılarından ABD'ye selam çakan bu şahısların ve bunların suflecilerinin her analiz ve öngörüsünün hızla çöp olduğunu, bunların, "zamanın ruhunu okuduklarına" ilişkin evhamlarının koca bir balon olduğu hususlarını, artık toplumun büyük kesimi de gördü, görüyor."

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ABDULKADİR SELVİ NE DEMİŞTİ?

Öte yandan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında 'Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti grubundaki konuşmasını dikkatli bir şekilde takip ettim. Özellikle de siyasetteki yumuşamaya ilişkin sözlerinin altını çizdim. Çünkü yeni dönemin ruhunu AK Parti içinde de anlamayanlar var. İktidara yakın medyada yer alanların bir kısmı, Erdoğan’ın muhalefetle birlikte yeni bir siyasi iklim oluşturduğunu, yeni bir siyaset inşa ettiğini anlamadılar.' ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Selahattin Demirtaş Mücahit Birinci
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