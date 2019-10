Mücevher fuarının en pahalı taşı 1 milyon lira

“YURTDIŞINDAN GELECEK YENİ MÜŞTERİLER ÖNEMLİ" Ziyaretçilerin fuarın en pahalı tektaş yüzüğüne olan ilgisi ile ilgili olarak ise Akgün, “Tektaş her zaman çok ilgi çeken bir mücevher. Her kadın bir tek taş istiyor. Özellikle evlenme tekliflerinde. Fuar çok yeni başladı. Bayilerimiz burada, satın almalar yapıyorlar. Önemli olan yurtdışından ve farklı noktalardan da yeni müşterilerin gelmesi. Yurtdışından gelecek olan yeni müşteriler kattığımız takdirde hem Türkiye ekonomisi hem şirketlerin kendi ekonomisi için çok daha faydalı olacaktır" şeklinde konuştu.

BU FUARDA 230 LİRAYA TEKTAŞ BULABİLİRSİNİZ

Mücevher fuarında her bütçeye uygun mücevherler bulmak mümkün. Fuarın en uygun fiyatlı tektaş yüzüğü 230 lira değerinde. Fuarda 0,5 karat pırlantadan yapılan yüzüğün yanısıra uygun fiyatlı tektaş kolye ve beştaş yüzük de bulunuyor. Tektaş kolyenin fiyatı 199 lira iken, beştaş yüzük ise 450 lira.

“PIRLANTALARI ÖZEL BİR TEKNİK İLE MIHLIYORUZö

Her bütçeye uygun pırlanta tasarımlar yaptıklarını dile getiren mücevher danışmanı Aylin Gözem, “Fuarın en uygun fiyatlı ürününü yapmak için çok küçük karattaki pırlantaları özel bir teknik ile mıhladık. Bu teknikte pırlantanın her bir yüzeyi altın olarak devam ediyor. Ve böylece, gördüğünüz pırlanta küçük olmamakla birlikte aslında pırlantanın devamında altın var. Böyle bir kolyenin fiyatı ise 199 lira. Aynı zamanda pırlantaları uluslararası laboratuvar sertifikası ile veriyoruz. Böylece pırlantanın kalitesinden müşteri emin olabiliyor. Mesela bu elimdeki kolye sadece pırlantadan yapılmış olsa yarım karat olurdu ve fiyatı 5-6 bin dolar civarında olurdu. Bunun ortasındaki pırlanta ise 0.5 karat ve fiyatı 199 lira" dedi.