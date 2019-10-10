HABER

Mücevher fuarının en pahalı tektaşı 1 milyon lira

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 17:00 | Son Güncelleme

DÜNYANIN en büyük 5 mücevher fuarı arasında yer alan “Istanbul Jewelry Show"un en pahalı tektaşı, 1 milyon lira değerinde.

Mücevher fuarının en pahalı tektaşı 1 milyon lira

Beyza Nur GÜLER-Mertcan ÖZTÜRK / İSTANBUL, (DHA) DÜNYANIN en büyük 5 mücevher fuarı arasında yer alan “Istanbul Jewelry Show"un en pahalı tektaşı, 1 milyon lira değerinde.
CNR Expo, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuar; 800'ün üzerinde firma ve markayı, 19 bin mücevher alıcısı ile bir araya getirecek. 34 yıldır düzenlenen fuarın en pahalı tektaş yüzüğü 9 karat büyüklüğünde ve fiyatı 1 milyon lira değerinde.

YAKLAŞIK 11 KARAT
Bir mücevher firmasının Yönetim Kurulu Üyesi olan Yiğit Akgün, fuarın en pahalı tektaş yüzüğünü şu sözlerle anlattı: “9 Karatlık bir tektaş ve yanlarındaki pırlantalar ile beraber yaklaşık 11 karat. Fiyatı da 1 milyon lira civarında. Sanırım şu anda hazır olarak bir mücevher haline getirilmiş en pahalı tektaş bu diyebiliriz. Pırlantalarda üzerindeki altının çok fazla fiyatta değeri yok. Bunun üzerinde yaklaşık 16 gram bir altın var. Baktığınız zaman 16 gram altının fiyatını üç aşağı beş yukarı tahmin edebiliyoruz. Burada değerli olan pırlantanın kendisi. Altının değerinin yaklaşık bin, iki bin lira olduğunu hesap edebilirsiniz. Esas değeri oluşturan pırlantalar"

ORTAYA ÇIKMASI 6 AY SÜRDÜ
Tektaş yüzüğün tasarım sürecinden bahseden Akgün, “Bu özel bir tasarım. Tasarlanma aşamasından başlayacak olursak, yaklaşık bir 6 ay kadar sürüyor. Tasarımı bulmanız, bu kadar büyük değerli bir pırlantayı da kullanacağınız montörün ona göre özellikleri olması lazım. Dolayısıyla tasarlama süreci 5-5,5 ay civarında sürüyor. Sonra üretime geçtiğinizde böyle bir ürünü bir hafta içerisinde üretebilirsiniz. O tasarlandıktan sonra dökümünün yapılması, sonra da ustaların eline bırakılarak böyle bir mücevher haline gelmesi yaklaşık 1 hafta 10 günlük çalışma sonunda oluyor" dedi.

“YURTDIŞINDAN GELECEK YENİ MÜŞTERİLER ÖNEMLİ"
Ziyaretçilerin fuarın en pahalı tektaş yüzüğüne olan ilgisi ile ilgili olarak ise Akgün, “Tektaş her zaman çok ilgi çeken bir mücevher. Her kadın bir tektaş istiyor. Özellikle evlenme tekliflerinde. Fuar çok yeni başladı. Bayilerimiz burada, satın almalar yapıyorlar. Önemli olan yurtdışından ve farklı noktalardan da yeni müşterilerin gelmesi. Yurtdışından gelecek olan yeni müşteriler kattığımız takdirde hem Türkiye ekonomisi hem şirketlerin kendi ekonomisi için çok daha faydalı olacaktır" şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAF)

Mücevher fuarının en pahalı tektaşı 1 milyon liraMücevher fuarının en pahalı tektaşı 1 milyon liraMücevher fuarının en pahalı tektaşı 1 milyon lira

PARTNERGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenlerGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenler
Bir kahreden haber de Nusaybin'den!Bir kahreden haber de Nusaybin'den!
İstanbul Emniyetinden Barış Pınarı harekatına destekİstanbul Emniyetinden Barış Pınarı harekatına destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin operasyonunun ardından Esad rejiminden açıklama

Türkiye'nin operasyonunun ardından Esad rejiminden açıklama

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Anne memureye esnek çalışma yolda

Anne memureye esnek çalışma yolda

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'harekat'la ilgili yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'harekat'la ilgili yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İletişim Başkanı Altun'dan Netanyahu'ya 'işgal' tepkisi

İletişim Başkanı Altun'dan Netanyahu'ya 'işgal' tepkisi

Resulayn'da terör hedefleri yoğun ateş altında

Resulayn'da terör hedefleri yoğun ateş altında

Mardin’in Nusaybin ilçesine havan topu düştü: 1 şehit

Bir kahreden haber de Nusaybin'den!

Milli Savunma Bakanlığı: Teröristler okul ve hastanelere gizlenerek saldırı yapıyor

'Teröristler okul ve hastanelere gizlenerek saldırı yapıyor'

PKK’lı teröristlerin tüneli görüntülendi

PKK’lı teröristlerin tüneli görüntülendi

İstanbul'da hareketli dakikalar! Gözaltındaki şüpheli polis aracını kaçırdı

Gözaltındaki şüpheli, polis aracını kaçırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.