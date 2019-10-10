Mücevher fuarının en pahalı tektaşı 1 milyon lira

Beyza Nur GÜLER-Mertcan ÖZTÜRK / İSTANBUL, (DHA) DÜNYANIN en büyük 5 mücevher fuarı arasında yer alan “Istanbul Jewelry Show"un en pahalı tektaşı, 1 milyon lira değerinde.

CNR Expo, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuar; 800'ün üzerinde firma ve markayı, 19 bin mücevher alıcısı ile bir araya getirecek. 34 yıldır düzenlenen fuarın en pahalı tektaş yüzüğü 9 karat büyüklüğünde ve fiyatı 1 milyon lira değerinde.

YAKLAŞIK 11 KARAT

Bir mücevher firmasının Yönetim Kurulu Üyesi olan Yiğit Akgün, fuarın en pahalı tektaş yüzüğünü şu sözlerle anlattı: “9 Karatlık bir tektaş ve yanlarındaki pırlantalar ile beraber yaklaşık 11 karat. Fiyatı da 1 milyon lira civarında. Sanırım şu anda hazır olarak bir mücevher haline getirilmiş en pahalı tektaş bu diyebiliriz. Pırlantalarda üzerindeki altının çok fazla fiyatta değeri yok. Bunun üzerinde yaklaşık 16 gram bir altın var. Baktığınız zaman 16 gram altının fiyatını üç aşağı beş yukarı tahmin edebiliyoruz. Burada değerli olan pırlantanın kendisi. Altının değerinin yaklaşık bin, iki bin lira olduğunu hesap edebilirsiniz. Esas değeri oluşturan pırlantalar"