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'Mucize 2' filminin çekimlerine Foça'da başlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2018 14:13 | Son Güncelleme

ŞARKICI ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, devam filmi olan 'Mucize 2'nin çekimlerine İzmir'in Foça ilçesinde başladı.

'Mucize 2' filminin çekimlerine Foça'da başlandı

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)- ŞARKICI ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, devam filmi olan 'Mucize 2'nin çekimlerine İzmir'in Foça ilçesinde başladı.
Senaryosunu kendisinin yazdığı 'Mucize 2' filminin çekimlerinde kalabalık bir kadro yer alıyor. Film setinin dönem sahnelerindeki eski araçlar ve dekorlar ile özenli çalışma dikkat çekerken, çekimlerin önemli bölümü, ilçeye bağlı Yenifoça Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Bazı sahneler için bölgedeki adalar, ilçe merkezindeki Marsilya Meydanı da kullanıldı.
Usta oyuncu Erdal Özyağcılar'ın da rol aldığı filmde Marsilya Meydanı'na kurulan çiçekçi ve seyyar pazar tezgahları, taş duvarlara asılan eski sinema afişleri ise dönemin havasını hissettirdi. Foçalılar, eski model araçlarla çekim dışındaki zamanlarda hatıra fotoğrafı çektirdi. Görüntü ve fotoğraf alınmaması için çekim alanı çevresindeki önlemler ise dikkat çekti. Filmin 1 Mart 2019 tarihinde gösterime girmesinin planlandığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

'Mucize 2' filminin çekimlerine Foça'da başlandı'Mucize 2' filminin çekimlerine Foça'da başlandı'Mucize 2' filminin çekimlerine Foça'da başlandı'Mucize 2' filminin çekimlerine Foça'da başlandı

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