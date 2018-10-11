'Mucize 2' filminin çekimlerine Foça'da başlandı

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)- ŞARKICI ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, devam filmi olan 'Mucize 2'nin çekimlerine İzmir'in Foça ilçesinde başladı.
Senaryosunu kendisinin yazdığı 'Mucize 2' filminin çekimlerinde kalabalık bir kadro yer alıyor. Film setinin dönem sahnelerindeki eski araçlar ve dekorlar ile özenli çalışma dikkat çekerken, çekimlerin önemli bölümü, ilçeye bağlı Yenifoça Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Bazı sahneler için bölgedeki adalar, ilçe merkezindeki Marsilya Meydanı da kullanıldı.
Usta oyuncu Erdal Özyağcılar'ın da rol aldığı filmde Marsilya Meydanı'na kurulan çiçekçi ve seyyar pazar tezgahları, taş duvarlara asılan eski sinema afişleri ise dönemin havasını hissettirdi. Foçalılar, eski model araçlarla çekim dışındaki zamanlarda hatıra fotoğrafı çektirdi. Görüntü ve fotoğraf alınmaması için çekim alanı çevresindeki önlemler ise dikkat çekti. Filmin 1 Mart 2019 tarihinde gösterime girmesinin planlandığı öğrenildi.
FOTOĞRAFLI
İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: 635 güvenlik korucusu görevden uzaklaştırıldı
İstanbul'da ortaokulda yangın! Okul boşaltıldı
Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem
MHP'den Meral Akşener ve Cihan Paçacı için sert açıklamalar
Soyuz roketinin kalkışında kaza!
E-5'te kamyon dehşeti! Araçlar birbirine girdi! Trafik felç
CHP'de sürpriz gelişme! Yalova İl Başkanı Bahar Doğan istifa etti
Hastalığını duyunca apar topar mahkeme salonunu boşalttılar!
Instagram kullanıcıları için kritik uyarı: Bugün bu ayarı mutlaka değiştirin!
Bilim insanları açıkladı! Spermi olmayan erkeklerde...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kur artışı nedeniyle kısıntı iddialarına yanıt
Amazon İstanbul'da çalışacak yazılım mühendisi arıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum