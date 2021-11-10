Mucize Aşk filmi oyuncuları kimler? Mucize Aşk filmi konusu nedir?

Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenliğini üstlendiği sevilen film Mucize Aşk bugün televizyon ekranlarında izleyici ile buluşacak. Sevilen filmin oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Peki Mucize Aşk filmi oyuncuları kimler?

MUCİZE AŞK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Mert Turak Rolü -(Aziz)

Biran Damla Yılmaz Rolü -(Mizgin)

Fikret Kuşkan -(Mahir)

Sera Tokdemir -(Şükran)

Ayda Aksel -

Nazmi Kırık -(Semsettin)

Deniz Özerman -(Çiçek)

Meray Ülgen -(Hasan)

Suna Selen -(Sema)

Erol Aksoy -(Yaşar)

Metin Yıldız -(Nevzat)

Erdal Özyağcılar -(Bahattin)

Şenay Gürler -(Cemile)

Sinan Çalışkanoğlu -(Elvis Ali)

Mahsun Kırmızıgül -(Bozat)

Melis Sezen -(Beren)

Levent Sülün -(Aksit)

Deniz Oral -(Hasan)

MUCİZE AŞK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmde, engelli bir adam olan Aziz ile görücü usulü evlendiği karısı Mızgin, köyde yaşadıkları sorunlardan iyice bıkmıştır. Kendilerine yeni bir hayat kurmak isteyen çift, Batı'da bir kasabaya gidecektir. Fakat gittikleri kasabada da türlü sorunlarla karşılaşırlar. Çift, ne olursa olsun insanların önyargılarını aşıp, hayatta tutunmak için çabalayacaktır. Mızgin'e aşık olan Aziz, karısı için engellerinden kurtulmaya karar verir bu uğurda zorlu bir mücadeleye girişir. Aziz, Mahir öğretmen ve sinemacı Bahattin'in de desteği ile eşi için pek çok mucizeyi gerçekleştirir.



