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"Mucize avukat" önce hayata sonra mesleğine döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 11:17 | Son Güncelleme

İzmir'de eşi tarafından vurularak ağır yaralanan ve 7 ameliyat geçirdikten sonra hayata dönen avukat Jale Soydan, uzun fizik tedavi sonrası yürümeye başladı, çocuklarının ve müvekkillerinin yardımıyla mesleğine geri döndü - Avukat Jale Soydan: - "Yeniden cübbemi giyip adliyede olmak gerçekten çok mutluluk verici bir şey. Bugünleri yaşattığı için Allah'a şükrediyorum."

İZMİR (AA) - MERİÇ ÜRER - İzmir'de 4 yıl önce kocası tarafından silahla vurulan ve zorlu ameliyatlarla hayata tutunan avukat Jale Soydan, uzun fizik tedavi sonucu yürümeye başladı, mesleğine dönerek cübbesini yeniden giydi.

İzmir'de yaşayan 2 çocuk annesi 58 yaşındaki avukat Jale Soydan, 2015 yılında boşandığı eşi tarafından vurularak ağır yaralandı. 1,5 ay komada kalan, 15 ay çeşitli hastanelerde tedavi gören Soydan, oturamadığı ve yürüyemediği için fizik tedaviye başladı.

Uzun süreli fizik tedavi sonrası kısa mesafeleri tek başına bastonla yürümeye başlayan Soydan, çocuklarının desteği ve azmiyle çok sevdiği mesleğine dönmeyi başardı.

Müvekkilleri ve çocuklarının yardımıyla adliyeye giden ve mesleğine kaldığı yerden devam eden Soydan, bir yandan kendi hukuki mücadelesini sürdürürken bir yandan da müvekkillerinin hak arama mücadelesinde onları temsil ediyor.

Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırı günü eşinin kendisine 8 kurşun sıktığını ve yaşamasının doktorlar tarafından "mucize" olarak görüldüğünü belirtti.

Fizik tedavisine aralıksız devam ettiğini ifade eden Soydan, önce oturmayı öğrendiğini, sonra yürüme çalışmalarına başladığını, her zaman mücadeleci olduğunu ve yaşama çok bağlı olduğunu dile getirdi.

- "Kadına şiddete yönelik faaliyetlerde rol almak isterim"

Yürümeye başladıktan sonra işine kısmen de olsa dönmesinin kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Soydan, "Çocuklarım hep yanımda oldu. Her ne kadar onları teselli etmeye çalışsam da onlar da beni teselli ediyorlardı. 'Anneciğim, yürüyeceksin' diye. Birbirimize kenetlendiğimiz için yaşamımız daha kolay oldu. Tamamen atlatmadık, acısı, üzüntüsü içimizde. Birlikte dayanışma içinde devam ediyoruz hayatımıza. Kadına şiddete yönelik çeşitli faaliyetlerde faal rol almak isterim. Konuşmalar yapabilirim. Kadını ve çocuğu korumak hep sevdiğim şeylerdi, benim başıma geldi maalesef." diye konuştu.

Soydan, henüz araba kullanamadığı için ofisine ve adliyeye kendi başına gidip gelemediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Duruşmalarım olduğunda ya çocuklarım ya da o davayla ilgili müvekkilim getirip götürüyor. UYAP var oradan da halledebiliyorum. Müvekkillerim eve geliyor görüşmek için, evden çalışıyorum bu durumda. Mesleğimi yarı zamanlı yürütüyorum diyebilirim. Günümün yarısı fizik tedaviye ayrılıyor. Çok severek yaptığım bir mesleğim vardı. Yeniden yapabilmek güzel bir şey. Daha aktif olarak yapmayı arzu ederim. Daha iyi olunca onu da başaracağım diye düşünüyorum. Yeniden cübbemi giyip adliyede olmak gerçekten çok mutluluk verici bir şey. Bugünleri yaşattığı için Allah'a şükrediyorum."

Soydan, eski eşinin "öldürmeye teşebbüs" ve cezaevine girdikten sonra da "tehdit"ten hapis cezası aldığını, hakkındaki koruma kararlarına rağmen ölümden döndüğü için devlete dava açtığını, Danıştay'dan karar beklediklerini ifade etti.

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