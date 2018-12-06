"Mucize bebek" 5 ameliyatın ardından sağlığına kavuştu

GAZİANTEP (AA) - FERİDE PELİN İNAL - Gaziantep'te 28 haftalık dünyaya gelen, doktorların "mucize bebek" ismini taktığı Ümmet Ali Subaşı, geçirdiği 5 ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Özel bir hastanede 6 aydır yaşam mücadelesi veren bebek, 3 bağırsak ve 2 diz kemiği ameliyatının ardından hayata tutundu.

Anne Seda Subaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok acı bir süreç yaşadığını belirterek, acısını kelimelerle tarif edemeyeceğini söyledi.

Yaklaşık 6 aydır çocuğunun iyileşmesini beklediklerini dile getiren Subaşı, "Allah'a 'hayırlı bir evlatsa bana bağışla' diye her gün dua ettim. Bebeğim de ben de zor bir süreçten geçtik. Sanki bu süreci daha önce yaşamamışım gibi aklımda kötü olan şeyleri sileceğim. O da ben de yeni bir hayata başladık. Büyük bir heyecan yaşıyorum. Hazırlıklarımı yaptım. Yatağı, elbiseleri hazır." dedi.

Subaşı, bu zor süreçte eşinin ve ailesinin kendisine büyük destek olduğunu belirterek, "Doktorlarımız, hemşirelerimiz çok yardımcı oldu. Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.