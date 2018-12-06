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"Mucize bebek" 5 ameliyatın ardından sağlığına kavuştu

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.12.2018 11:46 | Son Güncelleme

Gaziantep'te 28 haftalıkken dünyaya gelen ve erken doğuma bağlı çeşitli sağlık sorunları yaşayan Ümmet Ali Subaşı, 3 bağırsak ve 2 diz kemiği ameliyatının ardından yaşama tutundu - Özel bir hastanede yaklaşık 6 aydır yaşam mücadelesi veren ve doktorların "mucize bebek" diye nitelendirdiği Ümmet Ali, 900 gramdan 2 kiloya ulaştı - Anne Seda Subaşı: - "Sanki bu süreci daha önce yaşamamışım gibi aklımda kötü olan şeyleri sileceğim" - Baba Mustafa Subaşı: - "Doğduğu günden beri ümidimizi kesmedik. Çocuğumuz yeni doğmuş gibi huzurlu bir şekilde evimize gideceğiz. Hiçbir şey yaşanmamış gibi sıfırdan başlayacağız" - Pediatri Uzmanı Dr. Ahmet Üzger: - "Yaptığımız tedaviler ve ailenin de umuduyla bebeğimiz bu sıkıntılı süreci atlattı ve 2 kiloya kadar ulaştı. Çok şükür taburcu ediyoruz. Bebeğimizi sağ salim ailesine teslim etmek bizi çok mutlu etti"

GAZİANTEP (AA) - FERİDE PELİN İNAL - Gaziantep'te 28 haftalık dünyaya gelen, doktorların "mucize bebek" ismini taktığı Ümmet Ali Subaşı, geçirdiği 5 ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Özel bir hastanede 6 aydır yaşam mücadelesi veren bebek, 3 bağırsak ve 2 diz kemiği ameliyatının ardından hayata tutundu.

Anne Seda Subaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok acı bir süreç yaşadığını belirterek, acısını kelimelerle tarif edemeyeceğini söyledi.

Yaklaşık 6 aydır çocuğunun iyileşmesini beklediklerini dile getiren Subaşı, "Allah'a 'hayırlı bir evlatsa bana bağışla' diye her gün dua ettim. Bebeğim de ben de zor bir süreçten geçtik. Sanki bu süreci daha önce yaşamamışım gibi aklımda kötü olan şeyleri sileceğim. O da ben de yeni bir hayata başladık. Büyük bir heyecan yaşıyorum. Hazırlıklarımı yaptım. Yatağı, elbiseleri hazır." dedi.

Subaşı, bu zor süreçte eşinin ve ailesinin kendisine büyük destek olduğunu belirterek, "Doktorlarımız, hemşirelerimiz çok yardımcı oldu. Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.

- "Çocuğumuz yeni doğmuş gibi"

Baba Mustafa Subaşı da 6 aylık süreçte çok sıkıntılar atlattıklarını belirterek, "Kimsenin yaşamasını istemem. Allah herkese sağlık versin. Her gün bebeğimizin yanındaydık, onu yalnız bırakmadık. Doğduğu günden beri ümidimizi kesmedik. Çocuğumuz yeni doğmuş gibi huzurlu bir şekilde evimize gideceğiz. Hiçbir şey yaşanmamış gibi, sıfırdan başlayacağız." diye konuştu.

Pediatri Uzmanı Dr. Ahmet Üzger ise bebeğin 28 haftalıkken 900 gram ağırlığında doğduğunu belirterek, erken doğuma bağlı çeşitli sıkıntılar yaşadığını söyledi.

Bebeği bir süre solunum cihazında takip ettiklerini anlatan Üzger, şunları kaydetti:

"Erken doğuma bağlı olarak bağırsaklarında dolaşım bozukluğu oluştu ve buna bağlı olarak da bağırsak perforasyonu dediğimiz durum ortaya çıktı. Bebeğimiz acil olarak ameliyata alındı. Ameliyat sonrası bağırsak sorunlarının devam etmesi üzerine ikinci, üçüncü ameliyatı geçirdi. Erken doğum ve enfeksiyona bağlı olarak kemik enfeksiyonu da ortaya çıktı. İki defa da diz kemiğinden ameliyat geçirdi. Yaptığımız tedaviler ve ailenin de umuduyla bebeğimiz bu sıkıntılı süreci atlattı. 2 kiloya kadar ulaştı. Çok şükür taburcu ediyoruz. Bebeğimizi sağ salim ailesine teslim etmek bizi çok mutlu etti."

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