'Mucize bebek' 5'inci ameliyatının ardından yaşamını yitirdi

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da, alkollü sürücünün otomobiliyle çarptığı araçta yaralanan 5,5 aylık hamile Emine Kartal’ın (31), kazanın etkisiyle 1,5 ay sonra prematüre doğumla dünyaya getirdiği oğlu Can Eyyüb Kartal'ın beyninde, 4,5 santimetre kanama tespit edildi. Doktorların 'yaşamaz' dediği 14 ayda 4 beyin, 1 göz ameliyatı geçiren minik bebek, yoğun bakımda iddiaya göre enfeksiyon kapması sonucu yaşamını yitirdi.

Altındağ- Samsun karayolunda geçen yıl Ocak ayında S.S. yönetimindeki otomobil Eyüp Güvercin yönetimindeki otomobile çarptı. Takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü Eyüp Güvercin ile dini nikahlı eşi 5,5 aylık hamile Emine Kartal yaralandı. Hastaneye kaldırılan çiftten Emine Kartal'a, düşük yapma riski olduğu için ilaç tedavisi uygulandı. Emine Kartal, kazadan yaklaşık 1,5 ay sonra ise prematüre doğum yaptı. 1 kilo 4 gram dünyaya gelen Can Eyyüb Kartal'da, kazada annesinin aldığı darbeye bağlı gelişen ve nadir görülen 4,5 santimetre beyin kanaması saptandı. Makineye bağlanan ve sürekli kalbi duran Can Eyyüb bebek, 98 gün yoğun bakımda kaldı. Doktorların 'yaşamaz' dediği, beyninin üçte ikisi gelişmeyen minik bebek, 14 ay yaşama tutunabildi. Can bebek, bu sürede 4 beyin ameliyatı, 1 göz ameliyatı geçirdi.

Can Eyyüb Kartal, 4'üncü beyin ameliyatını 30 Nisan'da, evde rahatsızlanarak ailesi tarafından götürüldüğü Ankara Dışkapı Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde oldu. Ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan minik bebek, Salı günü iddiaya göre enfeksiyon kapması sonucu yaşamını yitirdi.

'ENFEKSİYON SONUCU AĞIRLAŞTI'

Emine Kartal, kaza nedeniyle erken doğum yaptığını, oğlunda, kazaya ve erken doğuma bağlı gelişen çeşitli rahatsızlıklar saptandığını, göz damarlarının gelişmediğini, bu nedenle görmediğini, aynı zamanda epilepsi hastası olduğunu söyledi. Emine Kartal, oğlunun en son 30 Nisan günü rahatsızlandığını belirterek, "Kusmaya başladı ve nefes alamıyordu. Hemen evimize en yakın olan Ankara Dışkapı Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdük. Burada ilk müdahalesi yapıldı. Oğlumun doğduğu ve sürekli tedavisini yaptırdığımız özel hastaneyi aradım; acil ameliyat olması gerektiği için 'bulunduğu hastanede ameliyat yapılsın' dediler. Doktorun ameliyatta bulunmasını istedim; o da işlerinin yoğunluğu nedeniyle gelemeyeceğini söyledi. Ameliyat başarılı geçti; ancak yoğun bakımda kaptığı enfeksiyon sonucu durumu ağırlaştı. Ameliyatın ardından 20 gün yoğun bakımda kaldı. 20'inci gününde bana 'onu kaybettik' dediler" diye konuştu.

Emine Kartal, tüm mal varlığımı oğlunu yaşatmak için harcadığını söyleyerek, "Doktoru hep 'Can yaşamayı tercih ediyor, dünyada kalmak için savaşıyor, o mucize bebek' diyordu. Ancak; 4'üncü beyin ameliyatı sonrası kaptığı enfeksiyon nedeniyle onu kaybettik. Öldüğü gün Çubuk’ta babasının köyünde toprağa verdik" dedi.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ İÇİN 'KUSURSUZ' RAPORU VERİLMİŞTİ

Bu arada, kazayla ilgili yürütülen soruşturmada, tespit tutanağında kusurlu bulunan ve kaza sırasında 0.78 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü S.S. hakkında, 'bilinçli taksirle yaralanmaya sebebiyet vermek' suçundan dava açıldı. Ankara 26’ıncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan S.S.'nin avukatlarının talebi üzerine Ankara Adli Kurumu'nca hazırlanan bilirkişi raporu dosyaya girdi. Raporda sürücü S.S.'nin kusursuz olduğu belirtildi.

Emine Kartal'ın avukatının rapora itiraz etmesi üzerine mahkeme, İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Başkanlığı'ndan yeniden rapor alınmasına karar verdi.