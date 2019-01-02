Mucize bebek eksi 17 derecede 30 saat enkaz altında kaldı!

Ivan isimli erkek bebek bulunduğunda, patlamanın üzerinden 30 saatten fazla geçmiş ve bu sürede sıcaklık değerleri eksi 17'nin altına kadar düşmüştü.

Rusya Sağlık Bakanlığı, bebeğin uzuvlarında donma olduğunu ayrıca başından yaralandığını ve ayaklarında da kırıklar olduğunu açıkladı.

En az dokuz kişinin hayatını kaybettiği olaydan Ivan isimli bebeğin annesi de yaralı kurtuldu.

Yetkililer halen kayıp durumda olan 32 kişiye ulaşabilmek için çalışıyor. Ancak yaşanan göçük riskine karşı arama çalışmalarına ara verilmiş durumda.

BBC Moskova muhabiri Sarah Rainsford, arama çalışmalarına yeniden başlanmasının 24 saat alabileceğini aktarıyor.

IVAN NASIL BULUNDU?

Rus devlet televizyonuna konuşan kurtarma görevlisi Pyotr Gritsenko, 11 aylık bebeği önce kız sandıklarını anlattı:

"Bir ses duyabilmek için sessiz bir ortam oluşturuldu. O arada görevlilerden biri bir çocuğun ağlama sesini duydu.

"Gelen sesi daha iyi duyabilmek için 'Sessizlik' diye bağırınca bebek de sustu. Sonra biri 'Neredesin' diye bağırdı ve ağlama sesi yeniden başladı.