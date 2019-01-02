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Mucize bebek eksi 17 derecede 30 saat enkaz altında kaldı!

02.01.2019 09:47 | Son Güncelleme

Rusya'nın Magnitogorsk kentinde, Pazartesi günü meydana gelen doğal gaz patlamasıyla yıkılan sekiz katlı binanın enkazından kurtarılan 11 aylık bebek tedavi için yaklaşık 1500 kilometre uzaklıktaki Moskova'ya sevkedildi.

Mucize bebek eksi 17 derecede 30 saat enkaz altında kaldı!

Ivan isimli erkek bebek bulunduğunda, patlamanın üzerinden 30 saatten fazla geçmiş ve bu sürede sıcaklık değerleri eksi 17'nin altına kadar düşmüştü.

Rusya Sağlık Bakanlığı, bebeğin uzuvlarında donma olduğunu ayrıca başından yaralandığını ve ayaklarında da kırıklar olduğunu açıkladı.

En az dokuz kişinin hayatını kaybettiği olaydan Ivan isimli bebeğin annesi de yaralı kurtuldu.

Yetkililer halen kayıp durumda olan 32 kişiye ulaşabilmek için çalışıyor. Ancak yaşanan göçük riskine karşı arama çalışmalarına ara verilmiş durumda.

BBC Moskova muhabiri Sarah Rainsford, arama çalışmalarına yeniden başlanmasının 24 saat alabileceğini aktarıyor.

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IVAN NASIL BULUNDU?

Rus devlet televizyonuna konuşan kurtarma görevlisi Pyotr Gritsenko, 11 aylık bebeği önce kız sandıklarını anlattı:

"Bir ses duyabilmek için sessiz bir ortam oluşturuldu. O arada görevlilerden biri bir çocuğun ağlama sesini duydu.

"Gelen sesi daha iyi duyabilmek için 'Sessizlik' diye bağırınca bebek de sustu. Sonra biri 'Neredesin' diye bağırdı ve ağlama sesi yeniden başladı.

"Sesin geldiği yer tespit edildikten sonra yıkıntıları kaldırmaya başladık"

120 kişi yaşadağı 48 daireli bina bitişik apatmanlardan oluşuyor.

Apartmanda yaşayan bir kişi, Rus televizyonuna "Uyandığımda düşmeye başladığımı hissettim. Evin duvarları yıkılmıştı. Annem çığlıklar atıyordu. Oğlum enkazın altında kaldı" dedi.

PUTİN YARALILARI ZİYARET ETTİ!

Bir başka görgü tanığı, patlamanın ardından bir "alev dalgasının' başladığını söyledi.

Patlamanın yerel saat 06:02'de birinci katta meydana geldiği ve diğer katların çöktüğü belirtiliyor. Patlamanın etkisiyle çevredeki diğer binalar da hasar gördü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın yaklaşık 1700 kilometre doğusundaki kentte olay yerinde yetkililerden bilgi aldı, hastanedeki yaralıları ziyaret etti.

Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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