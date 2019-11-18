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'Mucize bebek' Tuğra, 12 yıl yaşama tutunabildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 16:10 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde doğuştan kalbinin sol yanının gelişmediği belirlenen Tuğra Ermiş için doktorlar 'yaşamaz', 'yaşasa da yürüyemez, konuşamaz' derken, annesinin ‘mucizem’ dediği oğlu 2,5 yaşında yürüdü, 6 yaşından itibaren evinde eğitim aldı.

Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde doğuştan kalbinin sol yanının gelişmediği belirlenen Tuğra Ermiş için doktorlar 'yaşamaz', 'yaşasa da yürüyemez, konuşamaz' derken, annesinin ‘mucizem’ dediği oğlu 2,5 yaşında yürüdü, 6 yaşından itibaren evinde eğitim aldı. 'Mucize bebek' olarak tanınan Tuğra'nın yaşam mücadelesi 12 yaşında sona erdi.
Murat Ermiş ve Sitare Gebeş çiftinin çocukları Tuğra Ermiş'e 2,5 aylıkken 'Hipoplastik sol kalp sendromu' (kalbin sol yanının gelişmemiş olması) tanısı konuldu. Aynı zamanda, 'Patent Duktus Arteriosus' (Aort atardamarı ile akciğer atardamarı arasında bağlantıyı sağlayan damarın açık kalması), 'Pulmoner Hipertansiyon' ve 'Atrial Septal Defekt' (Kalp odacıkları arasındaki zar duvarda çeşitli büyüklüklerde delikler bulunması) teşhisleri konuldu. Doktorların, 'yaşayamaz, yaşasa da konuşamaz ve yürüyemez' dediği Tuğra Ermiş, eşinden boşanan annesi Sitare Gebeş’in 'o benim mucizem' diyerek başladığı mücadelesi sonucu 2,5 yaşında yürümeye başladı. 6 yaşında evde aldığı özel eğitimle okuma yazma öğrenen Tuğra Ermiş, 2015 yılında ilk karnesini aldı. Tuğra Ermiş, 2012 ve 2015'te DHA'nın yaptığı haberle Türkiye'de 'Mucize bebek’ olarak tanındı.
Bir süredir rahatsız olan ve Ankara Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören Tuğra Ermiş, dün hayatını kaybetti. Tuğra Ermiş’in cenazesi bugün Devrek Ulu Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası şehir mezarlığında toprağa verildi.

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