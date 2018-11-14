HABER

'Mucize bebek', vurulan annesinin karnından alındı!

DÜNYA HABERLERİ  | 14.11.2018 10:32 | Son Güncelleme

İngiltere'de akıllara durgunluk verecek bir olay yaşandı! Eski kocası tarafından tüfekle ateş açılan sekiz aylık hamile kadının bebeği, doktorlar tarafından hayata döndürüldü.

'Mucize bebek', vurulan annesinin karnından alındı!

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Sana Muhammed, evinde bulaşık yıkarken eski kocası tarafından tüfekle vuruldu.

Bir kulübede saklanan saldırgan son anda fark edilse de Sana Muhammed kurşunlardan kaçamadı. Eski koca sabah 07.30 sularında ateş açtı.

Sekiz aylık hamile kadın, tüfekten çıkan kurşunlarla mutfakta yere yığıldı.

Hemen hastaneye kaldırılan 35 yaşındaki Muhammed, acil serviste ameliyata alındı.

Doktorlar ameliyatla bebeği annenin karnından almayı başardı ancak Sana Muhammed kurtarılamadı. İbrahim ismi verilen çocuk, İngiliz basını tarafından 'Mucize bebek' başlıklarıyla manşetten veriliyor.

Eski karısını öldüren 50 yaşındaki Ramanodge Unmathallegadoo, cinayet suçlamasıyla yargılanacak.

Efsanelere konu olmuştu! Bulunduğu an koruma altına alındıEfsanelere konu olmuştu! Bulunduğu an koruma altına alındı
Yeşil ışık yandı! Yeni bir ordu kuruluyorYeşil ışık yandı! Yeni bir ordu kuruluyor
'Hillary Clinton 2020'de yeniden aday olacak' iddiası'Hillary Clinton 2020'de yeniden aday olacak' iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mucize bebek Londra sana muhammed Ibrahim eski kocası tüfek ateş açma

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriyeliler Esad’ı omuzlarında taşıdı

Suriyeliler Esad’ı omuzlarında taşıdı

Çavuşoğlu ülkelerine geri dönen mülteci sayısını açıkladı

Çavuşoğlu ülkelerine geri dönen mülteci sayısını açıkladı

Michelle Obama: Trump’ı asla affetmeyeceğim

Michelle Obama: Trump’ı asla affetmeyeceğim

Yeşil ışık yandı! Yeni bir ordu kuruluyor

Yeşil ışık yandı! Yeni bir ordu kuruluyor

'Hillary Clinton 2020'de yeniden aday olacak' iddiası

'Hillary Clinton 2020'de yeniden aday olacak' iddiası

Kurşun geçirmez yeleğe dönüşen okul çantası

Kurşun geçirmez yeleğe dönüşen okul çantası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.