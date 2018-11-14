'Mucize bebek', vurulan annesinin karnından alındı!

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Sana Muhammed, evinde bulaşık yıkarken eski kocası tarafından tüfekle vuruldu.
Bir kulübede saklanan saldırgan son anda fark edilse de Sana Muhammed kurşunlardan kaçamadı. Eski koca sabah 07.30 sularında ateş açtı.
Sekiz aylık hamile kadın, tüfekten çıkan kurşunlarla mutfakta yere yığıldı.
Hemen hastaneye kaldırılan 35 yaşındaki Muhammed, acil serviste ameliyata alındı.
Doktorlar ameliyatla bebeği annenin karnından almayı başardı ancak Sana Muhammed kurtarılamadı. İbrahim ismi verilen çocuk, İngiliz basını tarafından 'Mucize bebek' başlıklarıyla manşetten veriliyor.
Eski karısını öldüren 50 yaşındaki Ramanodge Unmathallegadoo, cinayet suçlamasıyla yargılanacak.
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