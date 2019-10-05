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"Mucize bitki" safranda hasat zamanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 12:28 | Son Güncelleme

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilerek boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanılan safranın hasadı başladı - Safran üreticisi İsmail Yılmaz: - "Safranlar bugünlerde çiçeklenmeye başladı. Kasım sonuna kadar çiçeklenme devam eder. Artık her gün safran çiçeğinin hasadını yapıyoruz"

Türkiye'de ağırlıklı olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen ve "mucize bitki" olarak adlandırılan safranın hasadına başlandı.

Her yıl ağustos ayında ekimine başlanan, ekim-kasım aylarında mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açan 15-30 santimetre uzunluğundaki safran, ilçede 20 çiftçi tarafından 35 dekar alanda üretiliyor.

Boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok sektörde kullanılan ve bu yıl 20 kilogram ürün elde edilmesi amaçlanan safranın çiçekleri toplanıyor.

Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram ürün elde edilebilen safranın kilogramı 25-30 bin liradan satılıyor.

- "Safranlar bugünlerde çiçeklenmeye başladı"

Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde safran yetiştiriciliği yapan İsmail Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 20 dönüm alanda safran üretimi yaptıklarını söyledi.

Safran soğanlarını ağustos ayında diktiklerini belirten Yılmaz, "Safranlar bugünlerde çiçeklenmeye başladı. Kasım sonuna kadar çiçeklenme devam eder. Artık her gün safran çiçeğinin hasadını yapıyoruz." dedi.

Yılmaz, safranın işçilik isteyen bir ürün olduğunu ifade ederek, "Biz geniş bir aileyiz. Alan çok geniş. Çiçeği toplamak gerekiyor. Bazen 15-20 kişi çalışıyoruz. İçindeki lifleri ayıklamak zor. Kurutmak ayrı bir iş. Çiçek toplamak ayrı bir iş. Dönüm başına yarım kilo ürün alıyoruz. Sezon sonunda inşallah 10 kilogram ürün alırız. Safranda pazarlama sıkıntısı çekmiyoruz." şeklinde konuştu.

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