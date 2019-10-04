Mucize bitkide hasat zamanı yaklaşıyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yetiştirilen ve "mucize bitki" olarak bilinen "moringa oleifera" bitkisinde yaprak hasadı hazırlığına başlandı.

Ana vatanı Hindistan olan ve dünyada pazarı gittikçe büyüyen moringa, Nurdağı’nda 50 dekarlık alanda yetiştiriliyor. Projeye Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Gaziantep Üniversitesi Nurdağı Meslek Yüksekokulu ve Nurdağı Belediyesi destek veriyor.

Girişimci Kadınlar Üretim ve Kalkınma Kooperatifi Başkanı Sevgi Kütüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü vasıtasıyla 2017 yılı başında “moringa” bitkisiyle tanıştıklarını söyledi.

Gaziantep Üniversitesi Nurdağı Meslek Yüksekokulunun, Halk Eğitim Merkezi’nin ve İŞKUR’un vermiş olduğu eğitimleri aldıklarını ifade eden Kütüz, tüm Türkiye’nin, birçok faydası görülen moringa bitkisini tanımasını ve kullanmasını istedi.

Nurdağı bölgesinde ilk etapta 15 dekar alanda başlanan moringa bitkisinin ekiminin artırılarak 50 dekara çıkarıldığını anlatan Kütüz, üç ayda yetişen bitkinin yeşil olarak salatalarda tüketilebileceğini, böreğinin yapılabileceğini, kuru haliyle de yoğurtla ve bal yenileceğini ve çayının yapılabileceğini, kek ve pastalarda kullanıldığında ise raf ömrünün de uzadığını gördüklerini aktardı.