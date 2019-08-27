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"Mucize bitki"nin tohumları toprakla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 11:38 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak adlandırılan safranın tohumları toprağa bırakıldı - Safran üreticisi Recep Kartal: - "İnşallah ekimin ardından yağmur da yağarsa verim erken olabilir. İyi bir verim bekliyorum"

AHMET ÖZLER - UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesine adını veren, boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak adlandırılan safranın tohumları toprakla buluştu.

Bizans döneminde Batı Anadolu'da ticareti yapılan, Osmanlı döneminde de önemini koruyan Safranbolu ilçesinde yetiştirilen bitkinin her yıl ağustos ayında ekimine başlanıyor. Bitki, ekim-kasım aylarında mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açarak 15-30 santimetre uzunluğuna ulaşıyor.

Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram üretilebilen safran, ilçede 20 çiftçi tarafından 35 dekar alanda üretiliyor.

Ekildiği ilk yıldan itibaren ürün veren safran soğanları, daha sonra yavru vermesi nedeniyle topraktan sökülüyor. Birbirinden ayrılan soğanlar, daha sonra yeniden toprakla buluşturuluyor.

Yüksek fiyatlardan satılan safran, İran, İspanya, Hindistan, Yunanistan gibi bazı ülkelerde üretilene göre, sertlik, renk ve aroma bakımından farklılık gösteriyor.

- "Pazar sıkıntımız yok"

İlçede 14 yıldır safran üreten Recep Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İlçe Tarım Müdürlüğü desteğiyle bu işe başladığını ve aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

İlçede yetişen safranın başka yerlerde yetişenlerden farklı ve daha kaliteli olduğunu belirten Kartal, "İnşallah ekimin ardından yağmur da yağarsa verim erken olabilir. İyi bir verim bekliyorum. Bir dönümlük alandan yarım kilogram ürün alabilirim. Pazar sıkıntımız yok. Genellikle yurt dışından gelip alıyorlar, Dubai, Katar, Cezayir'den talep görüyor. İnternet üzerinden bize ulaşıyorlar." diye konuştu.

Kartal, safran yetiştirmekte zorluk çekmediğini anlatarak, "Safranın kullanılmadığı alan yok desem yeridir. Boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanılıyor. Kilogramını 30 ila 40 bin lira arasında satıyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
safran Safranbolu

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