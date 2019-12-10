'Mucize çocuk' Laurent üniversiteden mezun olmasına günler kala okulu bıraktı

Hollanda'nın Eindhoven Teknik Üniversitesi'nde elektrik mühendisliği eğitimi alan ve 9 yaşında 'dünyanın en genç üniversite mezunu' olmaya hazırlanan Laurent Simons, ailesinin kararı ile okulu bıraktı.

Laurent, 10. doğum günü olan 26 Aralık'tan önce, şu anda 10 yaşında ABD'deki University of Alabama'dan mezun olan Michael Kearney'e ait olan, dünyanın en genç üniversite mezunu unvanını elde etmek istiyordu.

Ancak üniversite yönetimi, Laurent'in ünvanı elde etmesi için son zaman olan 26 Aralık'da mezun olmasının gerçekçi olmadığı savundu.

Yönetim, buna gerekçe olarak da 9 yaşındaki çocuğun, geçmesi gereken sınav sayısını gösterdi.

Üniversiteye göre, daha hızlı bir zaman çizelgesi, Laurent'in akademik gelişimi için uygun değildi.

Lydia ve Alexander Simons çifti ise üniversitenin sunduğu bu takvimi kabul etmediği için Laurent'in eğitimine son verdi.

Aile, Aralık sonuna kadar Laurent'in lisans eğtimini tamamlayabileceğinin söylenmesine rağmen, okul yönetiminin aniden karar değiştirerek bu tarihi 2020'nin ortalarına uzattığını savundu.