HABER
  4. 'Mucize çocuk' Laurent üniversiteden mezun olmasına günler kala okulu bıraktı

'Mucize çocuk' Laurent üniversiteden mezun olmasına günler kala okulu bıraktı

30.12.2019 15:36 | Son Güncelleme

Hollanda'nın Eindhoven Teknik Üniversitesi'nde elektrik mühendisliği eğitimi alan ve 9 yaşında 'dünyanın en genç üniversite mezunu' olmaya hazırlanan Laurent Simons, ailesinin kararı ile okulu bıraktı. Aile üniversite yönetiminin kendilerini aldattığını savunuyor.

'Mucize çocuk' Laurent üniversiteden mezun olmasına günler kala okulu bıraktı

Hollanda'nın Eindhoven Teknik Üniversitesi'nde elektrik mühendisliği eğitimi alan ve 9 yaşında 'dünyanın en genç üniversite mezunu' olmaya hazırlanan Laurent Simons ailesinin kararı ile okulu bıraktı.

Laurent, 10. doğum günü olan 26 Aralık'tan önce, şu anda 10 yaşında ABD'deki University of Alabama'dan mezun olan Michael Kearney'e ait olan, dünyanın en genç üniversite mezunu unvanını elde etmek istiyordu.

Ancak üniversite yönetimi, Laurent'in ünvanı elde etmesi için son zaman olan 26 Aralık'da mezun olmasının gerçekçi olmadığı savundu.

Yönetim, buna gerekçe olarak da 9 yaşındaki çocuğun, geçmesi gereken sınav sayısını gösterdi.

Üniversiteye göre, daha hızlı bir zaman çizelgesi, Laurent'in akademik gelişimi için uygun değildi.

Lydia ve Alexander Simons çifti ise üniversitenin sunduğu bu takvimi kabul etmediği için Laurent'in eğitimine son verdi.

Aile, Aralık sonuna kadar Laurent'in lisans eğtimini tamamlayabileceğinin söylenmesine rağmen, okul yönetiminin aniden karar değiştirerek bu tarihi 2020'nin ortalarına uzattığını savundu.

Laurent'e 'intihal' suçlaması da yapıldı

Yönetim tarafından kendilerine gönderilen e postalarda, Laurent'in, "olağanüstü çalışma temposuna sahip, eşi görülmemiş derecede yetenekli bir çocuk" olduğunun vurgulandığını belirten aile, üniversiteyi zorbalıkla suçladı.

Anne Lydia Simons, üniversite yönetiminin, ikili sohbetlerde kendilerinden Laurent'e daha fazla baskı yapmalarını istediklerini de savundu.

Baba Alexander, üniversite yönetiminin Laurent'i 'intihalle' suçlamasının bardağı taşıran son damla olduğunu söyedi.

Laurent Simons ve ailesi

Aileye göre, henüz deney yapılmamış taslak bir makalede, alıntı listesi olmadığı için Laurent'e 'intihal' suçlaması yapıldı.

Laurent de, Instagram hesabı aracılıyığla Eindhoven Teknik Üniversitesi yönetimini yalancılıkla suçlayarak, "Cuma günü okul yönetimi özür diledi ve Aralık ayında eğitimimi tamamlayabileceğimi söyledi" dedi.

Ailesi, Laurent'le çalışmak isteyen birçok üniversite bulunduğunu ve çocuklarının kendi ayakları üzerinde durmaya devam edeceğini söyledi

https://www.instagram.com/p/B53N7KpJcfk/?utm\_source=ig\_web\_copy\_link

8 yaşında liseden mezun oldu

Belçika'nın Oostende kentinde doğan Laurent 6 yaşında liseye başladı.

'Mucize çocuk' olarak adlandırılan Laurent, okulda sıkıldığı için Amsterdam Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bir araştırma projesine başladı. Belçika'nın Brugge kentinde matematik bilimleri üzerine 8 yaşında lise diploması alan Laurent, ailesi ile birlikte Hollanda'ya taşındı.

ABD'deki Stanford ve Fairfield üniversitelerinin üstün yetenekli çocuklar için açtığı kurslara katılan Laurent, diğer öğrencilerin 10 haftada ustalaştığı bir konuyu, bir hafta içinde kavrayabildi.

Laurent'in, Eindhoven Teknik Üniversitesi Elektrik Bölümü'nde normalde 3 yılda tamamlanması gereken dersleri, 9 ayda verdiği belirtildi.

Büyükbaba ve büyükannesi kalp hastası olan Laurent'in hedefi, kalp rahatsızlıklarını gidermenin yanı sıra, insan ömrünü uzatan çalışmalar yapmak.

Laurent, sıcak ve güneşli hava nedeniyle gelecekte ABD'de, Kaliforniya'da yaşamak istiyor.

Tartıştığı kocasını uykusunda öldürdü! İfadesi kan dondurdu: Misafirlerin yanında... Tartıştığı kocasını uykusunda öldürdü! İfadesi kan dondurdu: Misafirlerin yanında...
Ağaç kovuğunda buldu anneleri oldu!Ağaç kovuğunda buldu anneleri oldu!
Yok böyle temizlik işçisi! Sadece yemek yerken ve uyurken...Yok böyle temizlik işçisi! Sadece yemek yerken ve uyurken...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Melih Gökçek'ten dikkat çeken Emin Çölaşan paylaşımı

Melih Gökçek'ten dikkat çeken Emin Çölaşan paylaşımı

İzne gelen asker, yol kenarında yarı çıplak vaziyette bulundu

İzne gelen asker, yol kenarında yarı çıplak vaziyette bulundu

'Sıfır' diye aldı, başına gelmeyen kalmadı

'Sıfır' diye aldı, başına gelmeyen kalmadı

'Doktor altı ay ömrün var dedi'

'Doktor altı ay ömrün var dedi'

Bülent Arınç'ın damadı hakkında flaş açıklama

Bülent Arınç'ın damadı hakkında flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Rüyada sel görmek, sele kapılmak ne demektir?

Rüyada sel görmek, sele kapılmak ne demektir?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Tilavet secdesi nasıl yapılır?

Tilavet secdesi nasıl yapılır?

Sosyal medyanın en paylaşılan aşk şiirleri!

Sosyal medyanın en paylaşılan aşk şiirleri!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ağaç kovuğunda buldu anneleri oldu!

Ağaç kovuğunda buldu anneleri oldu!

Jet temizlik işçisi hayrete düşürüyor! Tüm mahalleyi oynayarak temizliyor

Yok böyle temizlik işçisi! Sadece yemek yerken ve uyurken...

Canlı yayında korkutan anlar! Önce bayıldı, sonra türkü söyledi

Canlı yayında korkutan anlar! Önce bayıldı, sonra...

Cinsel istismar davasında anne şikayetçi olmayınca anneanne kayyum atandı

Cinsel istismar davasında anneanne kayyum atandı

Korkunç olay! Kendi boğazını kesti

Korkunç olay! Kendi boğazını kesti

16 yaşındaki kız, başından ve karnından vurulmuş halde bulundu

Genç kız başından vurulmuş halde bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.