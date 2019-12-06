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Mucize Doktor 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! "Kardeşinize mi benzetiyorsunuz beni?" Ali Vefa'dan Ferman'ı şaşırtan sözler

DİZİ HABERLERİ  | 06.12.2019 02:26 | Son Güncelleme

Mucize Doktor dizisinin 14. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Taner Ölmez ve Onur Tuna'nın başrollerde oynadığı Mucize Doktor'un yeni bölümünde, Doktor Ali Vefa ile Ferman arasındaki yakınlaşma Nazlı'nın da dikkatini çekiyor. Ali, Ferman'a sarılmasının şokunu atlatmaya çalışıyor. Kız kardeşinin hastalığını anlatan Ferman ise Ali'den kimseye bir şey anlatmamasını istiyor. Ancak Ali'nin sözleri Ferman'ı derinden sarsıyor. İşte Mucize Doktor 14. yeni bölüm fragmanı.

Yayınlandığı ilk günden bu yana reytinglerde zirvede yer alan Mucize Doktor'un 12 Aralık Perşembe ekrana gelecek olan 14. yeni bölümünde Ali Vefa ile Ferman arasında sürpriz gelişmeler yaşanacak. Mucize Doktor son bölümde, Ferman Ali'yi bakım evinde kalan kız kardeşiyle tanıştırarak hastalığını anlattı. Ali ise gözyaşlarına boğulan Ferman'ı sarılarak teselli etmeye çalıştı.

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Mucize Doktor'un yeni bölümünde Ali, hayatında ilk defa birisine dokunmanın şokunu yaşıyor. Ali Vefa'dan kardeşiyle ilgili gerçekleri kimseye anlatmamasını isteyen Ferman'ın "Sen bambaşka bir şeyi başardın, kimsenin yapamadığını yaptın. Ama bu olayı unutacaksın, kimseye anlatmayacaksın" sözleriyle uyarıda bulunuyor. Ali'nin ise "Kardeşinize mi benzetiyorsunuz beni? Bu yüzden mi istemiyorsunuz başından beri" sözleri Ferman'ı şoke ediyor.

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MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM KONUSU

Yavaş yavaş ilerleme kaydeden Ali’nin önünde şimdi büyük bir engel vardır; Adil’in de desteklemesiyle Ali sonunda birine dokunmaya karar vermiştir. Ama bu iş kesinlikle göründüğü kadar kolay değildir.

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Diğer tarafta Ferman’la ilgili hayal kırıklığına uğrayan Beliz bir yolculuğa çıkar. Ferman bakımını üstlendiği vakayı fazlasıyla kişiselleştirir ve Ali’yle tam bir çıkmaza girerler. Vakayı devretmeye bile kalkan Ferman hem kişisel hem profesyonel hayatında köşeye sıkıştıkça sıkışır. Bir takım hasta yakınlarının öfkesi Ali’yi hedef bulur. Ve sonunda sırlar açığa çıkar.

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