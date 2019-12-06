Mucize Doktor 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! "Kardeşinize mi benzetiyorsunuz beni?" Ali Vefa'dan Ferman'ı şaşırtan sözler

Yayınlandığı ilk günden bu yana reytinglerde zirvede yer alan Mucize Doktor'un 12 Aralık Perşembe ekrana gelecek olan 14. yeni bölümünde Ali Vefa ile Ferman arasında sürpriz gelişmeler yaşanacak. Mucize Doktor son bölümde, Ferman Ali'yi bakım evinde kalan kız kardeşiyle tanıştırarak hastalığını anlattı. Ali ise gözyaşlarına boğulan Ferman'ı sarılarak teselli etmeye çalıştı.
Mucize Doktor'un yeni bölümünde Ali, hayatında ilk defa birisine dokunmanın şokunu yaşıyor. Ali Vefa'dan kardeşiyle ilgili gerçekleri kimseye anlatmamasını isteyen Ferman'ın "Sen bambaşka bir şeyi başardın, kimsenin yapamadığını yaptın. Ama bu olayı unutacaksın, kimseye anlatmayacaksın" sözleriyle uyarıda bulunuyor. Ali'nin ise "Kardeşinize mi benzetiyorsunuz beni? Bu yüzden mi istemiyorsunuz başından beri" sözleri Ferman'ı şoke ediyor.
Yavaş yavaş ilerleme kaydeden Ali’nin önünde şimdi büyük bir engel vardır; Adil’in de desteklemesiyle Ali sonunda birine dokunmaya karar vermiştir. Ama bu iş kesinlikle göründüğü kadar kolay değildir.
Diğer tarafta Ferman’la ilgili hayal kırıklığına uğrayan Beliz bir yolculuğa çıkar. Ferman bakımını üstlendiği vakayı fazlasıyla kişiselleştirir ve Ali’yle tam bir çıkmaza girerler. Vakayı devretmeye bile kalkan Ferman hem kişisel hem profesyonel hayatında köşeye sıkıştıkça sıkışır. Bir takım hasta yakınlarının öfkesi Ali’yi hedef bulur. Ve sonunda sırlar açığa çıkar.
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