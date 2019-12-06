Mucize Doktor 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! "Kardeşinize mi benzetiyorsunuz beni?" Ali Vefa'dan Ferman'ı şaşırtan sözler

Yayınlandığı ilk günden bu yana reytinglerde zirvede yer alan Mucize Doktor'un 12 Aralık Perşembe ekrana gelecek olan 14. yeni bölümünde Ali Vefa ile Ferman arasında sürpriz gelişmeler yaşanacak. Mucize Doktor son bölümde, Ferman Ali'yi bakım evinde kalan kız kardeşiyle tanıştırarak hastalığını anlattı. Ali ise gözyaşlarına boğulan Ferman'ı sarılarak teselli etmeye çalıştı.

Mucize Doktor'un yeni bölümünde Ali, hayatında ilk defa birisine dokunmanın şokunu yaşıyor. Ali Vefa'dan kardeşiyle ilgili gerçekleri kimseye anlatmamasını isteyen Ferman'ın "Sen bambaşka bir şeyi başardın, kimsenin yapamadığını yaptın. Ama bu olayı unutacaksın, kimseye anlatmayacaksın" sözleriyle uyarıda bulunuyor. Ali'nin ise "Kardeşinize mi benzetiyorsunuz beni? Bu yüzden mi istemiyorsunuz başından beri" sözleri Ferman'ı şoke ediyor.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM KONUSU

Yavaş yavaş ilerleme kaydeden Ali’nin önünde şimdi büyük bir engel vardır; Adil’in de desteklemesiyle Ali sonunda birine dokunmaya karar vermiştir. Ama bu iş kesinlikle göründüğü kadar kolay değildir.