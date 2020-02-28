Mucize Doktor 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni asistan Damla ortalığı karıştıracak! Mucize Doktor 24. son bölüm izle

Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın yer aldığı Mucize Doktor'un 5 Mart Perşembe yayınlanacak olan 25. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. The Good Doctor uyarlaması olan Mucize Doktor'a yeni bölümde, son olarak Eltilerin Savaşı filminde rol alan Merve Dizdar katılıyor.



Merve Dizdar'ın canlandırdığı Damla, Berhayat Hastanesi'nde yeni asistan doktor olarak işe başlıyor. Ancak Damla'nın Ali Vefa'ya karşı olan tutumları, Nazlı'yı rahatsız ediyor. Damla'ya meydan okuyan Nazlı'nın "Benimle istediğin kadar yarışabilirsin. Ama Ali'nin incinmesine asla izin vermem" sözleri dikkat çekiyor.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İlişkilerine ilk kez bir şans veren Ali ve Nazlı, bunu yürütmenin göründüğünden çok daha zor olacağını keşfederler. Diğer tarafta planını yürürlüğe sokan Kıvılcım, Beliz’i köşeye sıkıştırır. Bu sırada acil karaciğer nakline ihtiyacı olan bir çocuğa uygun tek karaciğerin hüküm giymiş bir mahkuma ait olduğu anlaşılır. Ve bütün risklerine rağmen tehlikeli mahkumu hastaneye getirirler.



