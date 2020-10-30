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  4. Mucize Doktor 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ali Vefa ve Ferman kadına şiddete karşı mücadele veriyor! Mucize Doktor 35. son bölümde neler oldu?

Mucize Doktor 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ali Vefa ve Ferman kadına şiddete karşı mücadele veriyor! Mucize Doktor 35. son bölümde neler oldu?

30.10.2020 01:45 | Son Güncelleme:
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Mucize Doktor dizisi 35. son bölümüyle 29 Ekim Perşembe akşamı ekrana geldi. Taner Ölmez'in canlandırdığı Doktor Ali Vefa rolünü canlandırdığı Mucize Doktor'un 36. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Mucize Doktor yeni bölümde, hastaneye yatırılan genç bir kızın hikayesi herkesi etkiliyor. Bir erkek tarafından şiddete uğruyan genç kız için Ali Vefa, Ferman ve Nazlı harekete geçiyor. İşte Mucize Doktor 36. yeni bölüm fragmanı.

Başrolünü Taner Ölmez’in üstlendiği, kadrosunda Onur Tuna, Sinem Ünsal, Seda Bakan, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Merve Bulut ve Reha Özcan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisi, 29 Ekim Perşembe akşamı 35. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Mucize Doktor'un 5 Kasım Perşembe ekrana gelecek olan 36. yeni bölümünden ilk fragman da Fox TV tarafından yayınlandı.

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MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Babasının ortaya çıkışından fazlasıyla etkilenen Nazlı, korkunç bir kazadan mucize eseri sağ çıkan bir hastayı kurtarmayı kafasına takar.

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Diğer tarafta başka bir hastanın tedavisi Ferman’ı Beliz ve Tanju’yla karşı karşıya getirir. Vakasını kişiselleştiren Ferman hiç bildiğimiz Ferman gibi değildir.

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Hastanede gerilim yükselirken iki vakada da sorumluluk alan Ali hem Nazlı hem Ferman’a yardım etmeye çalışır.

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Ama bazen sevdiklerimize yardım etmek hiç tahmin etmediğimiz yollara girmek demektir.

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