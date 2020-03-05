Mucize Doktor'da Damla rolünü kim oynuyor? Merve Dizdar kimdir? Mucize Doktor'un Damla'sı Merve Dizdar hangi dizilerde oynadı?

Merve Dizdar kimdir sorusu, Mucize Doktor'un yayınlanan son bölümüyle beraber yanıtı araştırılan konulardan oldu. Hastane dengelerini geldiği andan itibaren alt üst ederek ortalığı birbirine katan Damla karakteri Ali Vefa’yla rekabet içinde olacak. İşte, Merve Dizdar ve Damla karakteri ile ilgili detaylı bilgiler.
Merve Dizdar'ın canlandırdığı Damla, Berhayat Hastanesi'nde yeni asistan doktor olarak işe başlado. Dişli ve hedefi yüksekler Damla, Nazlı ile sorunlar yaşadı. İki asistan doktorun karşılıklı hamleleri merakla bekleniyor.
Damla, gelir gelmez hastanede herkesin tepkisini çekecek. Çok başarılı, akıllı bir asistan olmakla birlikte hem kıskanç hem de ters tavırlarıyla öne çıkacak. Hastane dengelerini geldiği andan itibaren alt üst ederek ortalığı birbirine katan Damla, Ali Vefa’yla (Taner Ölmez) da rekabet içinde olacak. Kimsenin sevgisine ihtiyaç duymayan, sadece hırs odaklı çalışan birisi olarak dikkatleri üzerinde toplayacak.
Merve Dizdar, 25 Haziran 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapmaktadır. Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başlayıp, halen devam etmektedir. İlk sinema deneyimi "Bir ses böler geceyi" filminde, Cem Davran ile yapan Dizdar, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar, Çılgın Dershane Üniversite’de gibi başlıca dizilerin yanı sıra, son olarak Beş Kardeş dizisiyle seyircileriyle buluşmaktadır. Ayrıca TRT ÇOCUK kanalında Arkadaşım Bıdı ve 23 Nisan şenliğe doğru adlı çocuk programlarının sunuculuğunu üstlenmiştir.
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