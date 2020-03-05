Mucize Doktor'da Damla rolünü kim oynuyor? Merve Dizdar kimdir? Mucize Doktor'un Damla'sı Merve Dizdar hangi dizilerde oynadı?

Merve Dizdar kimdir sorusu, Mucize Doktor'un yayınlanan son bölümüyle beraber yanıtı araştırılan konulardan oldu. Hastane dengelerini geldiği andan itibaren alt üst ederek ortalığı birbirine katan Damla karakteri Ali Vefa’yla rekabet içinde olacak. İşte, Merve Dizdar ve Damla karakteri ile ilgili detaylı bilgiler.

Merve Dizdar'ın canlandırdığı Damla, Berhayat Hastanesi'nde yeni asistan doktor olarak işe başlado. Dişli ve hedefi yüksekler Damla, Nazlı ile sorunlar yaşadı. İki asistan doktorun karşılıklı hamleleri merakla bekleniyor.



MUCİZE DOKTOR DAMLA KİMDİR?

Damla, gelir gelmez hastanede herkesin tepkisini çekecek. Çok başarılı, akıllı bir asistan olmakla birlikte hem kıskanç hem de ters tavırlarıyla öne çıkacak. Hastane dengelerini geldiği andan itibaren alt üst ederek ortalığı birbirine katan Damla, Ali Vefa’yla (Taner Ölmez) da rekabet içinde olacak. Kimsenin sevgisine ihtiyaç duymayan, sadece hırs odaklı çalışan birisi olarak dikkatleri üzerinde toplayacak.

MERVE DİZDAR KİMDİR?

Merve Dizdar, 25 Haziran 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.