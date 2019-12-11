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Mucize Doktor'da Ferman'ın kardeşi Fatoş bakın kimmiş! Dilek Köse beğeni topladı

DİZİ HABERLERİ  | 11.12.2019 11:35 | Son Güncelleme

FOX TV'de yayımlanan Mucize Doktor dizisinin Ferman'ının büyük sırrı Fatoş ortaya çıktı! Fatoş rolünü oynayan Dilek Köse bakın kimmiş!

Başrollerini Taner Ölmez ve Onur Tuna'nın oynadığı; FOX TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor'da Ferman sonunda sakladığı büyük sırrı Ali Vefa'ya anlattı. Ferman'ın serebral palsi hastası olan bir kız kardeşinin olduğunu öğrenen Ali, hayatında ilk defa Ferman'a dokunarak sarıldı.

Mucize Doktor son bölümüyle de seyirciyi derinden etkiledi. Diziye sonradan dahil olan Fatoş karakteri begeni topladı. Fatoş karakteriyle beğenileri toplayan Dilek Köse'nin ise kim olduğu herkes tarafından merak konusu oldu.

Daha önce televizyon ekranlarında boy göstermeyen oyuncu ilk kez bir dizide yer alıyor. "İlk set, ilk heyecan.. ..ve çalışmaktan gurur duyduğum ekip." notuyla paylaşım yapan Köse'ye beğeni yağdı.

Mucize Doktor'a yeni bir oyuncu olarak dahil olan Ferman'ın kardeşi Dilek Köse, daha önce hiç kameralar karşısında yer almasa da sahnelerin tozunu yutmuş bir oyuncu. Televizyon ekranlarında yer almayan oyuncu Dilek Köse, tiyatro kökenlidir.

DİLEK KÖSE KİMDİR?

Dilek Köse, 1995 yılında İnebolu'da dünyaya geldi. İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu.

1.65 boyunda ve 48 kg ağırlığındaki başarılı oyuncu Blacklist oyunculuk ajansına kayıtlı ve aktif olarak tiyatro oyunlarında yer alıyor. Lisans eğitimini 2013 yılında tamamladı. En son rol aldığı tiyatro oyunu ise "Kızgın damdaki kedi."

Dilek Köse'nin hobileri arasında yüzme, şan ve vokal eğitimi var ayrıca şarkı söylemek ve piyano çalmayı da bir ayrı seviyor.

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Önceki bölümlerde ziyarete uçak ile gitmedi mi?
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