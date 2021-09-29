Mucize Doktor’dan Hayal Köseoğlu ile Onur Tuna, Mahkum dizisi için bir araya geliyor!

Başrolünü Taner Ölmez’in üstlendiği otizmli bir doktorun hikayesini konu alan Mucize Doktor dizisinin iki oyuncusu yeniden aynı projede izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Dizide Doktor Ferman karakterini canlandıran Onur Tuna ile hemşire Açelya karakteriyle hafızalara kazınan Hayal Köseoğlu ikilisi, Fox Tv’de yayınlanacak olan Mahkum dizisinde birlikte rol alacak.

Tiyatro kökenli Hayal Köseoğlu aslında ilk çıkışını Aşk-ı Memnu dizisinde yapmıştı. Dizide Nihal’in en yakın arkadaşını canlandıran Hayal Köseoğlu. Mucize Doktor’da ise karşımıza yetişkin bir genç olarak çıkmıştı. Köseoğlu bu sezon, yeni dizi Mahkum’la karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Genç oyuncu, Mahkum dizisinin setinden ilk fotoğrafını da paylaştı.

MAHKUM DİZİSİ KONUSU

Fox TV’de yayınlanacak Mahkum dizisinde başrolü Onur Tuna üstleniyor. Tuna’yı son olarak Mucize Doktor’da Ferman karakteriyle izlemiştik. Böylece Mucize Doktor’un iki oyuncusu yine aynı kanalda ve aynı dizide bir araya geliyor.

Onur Tuna’nın savcı Ağıt’ı canlandıracağı dizinin konusu şöyle olacak:

Ağıt Bulut karakteri evli bir savcıdır ve işinde de son derece başarılıdır. Zeynep isimli eşiyle bir kızları da bulunan savcı Ağıt, hayatında her şey normal giderken büyük bir suçlama ile karşı karşıya kalır. Bir şirketin varisi olan Savaş karakterinin tek yumurta olan ikiz kardeşi Barış’ı öldürmek ile suçlanan Savcı Ağıt, bu nedenle hapse girer.

