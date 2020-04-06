Mucize Doktor için Fox TV'den flaş karar! Mucize Doktor yeni bölüm yayınlanacak mı?

Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın başrollerde oynadığı Mucize Doktor, senaryosu ve oyuncu kadrosu ile her hafta seyirciden tam not almayı başardı. Kore uyarlaması olan dizinin konusu kadar karakterleri de ilgiyle takip ediliyor. İzleyici ise dizinin yeni bölümlerini sabırsızlıkla bekliyor.

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgının ülkemizde de giderek artmasının ardından dizi setleri bir bir durdu. Mucize Doktor dizisi de 28. son bölümün ardından ekran macerasına mola vermek zorunda kalan dizilerden oldu.

2 haftadır ekrana gelmeyen dizinin yeni bölümleri ne zaman çekilecek diye beklerken FOX TV'den flaş bir karar geldi. Perşembe akşamları reyting listesinin zirvesine adını yazdıran dizi artık ilk bölümünden itibaren FOX ekranlarında yayınlanacak. 28 bölüm çekilen dizi, 9 Nisan Perşembe günü saat 20.30'da 1. bölümü ile ekrana gelecek.



