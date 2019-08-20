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Mucize Doktor ne zaman başlıyor? Mucize Doktor hangi diziden uyarlandı?

DİZİ HABERLERİ  | 20.08.2019 00:55 | Son Güncelleme

Fox TV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Mucize Doktor, ekrana gelmek için gün sayıyor. The Good Doctor dizisinden uyarlanan Mucize Doktor'da özel bir hastanede işe başlayan genç bir asistan cerrahın başından geçenler anlatılacak. Peki Mucize Doktor ne zaman başlıyor? Konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Mucize Doktor dizisinden ilk fragman.

Mucize Doktor ne zaman başlıyor? Mucize Doktor hangi diziden uyarlandı?

Yapımını MF Yapım, yapımcılığını Faruk Bayhan’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu ve senaryosunu Pınar Bulut ile Onur Koralp’in uyarladığı Mucize Doktor, Eylül ayında Fox TV ekranlarında olacak.

ÇEKİMLER DEVAM EDİYOR!
Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel bir hastanede yaşadıklarını konu alan “Mucize Doktor”un çekimleri İstanbul’da devam ediyor.

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Başrolünü Taner Ölmez’in üstlendiği ve kadrosunda Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder, Hazal Türesan, Bihter Dinçel, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran ile Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncuları da barındıran “Mucize Doktor” dizisi, Eylül ayında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

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