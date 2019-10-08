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Mucize Doktor Taner Ölmez bölüm başına aldığı para belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 13:34 | Son Güncelleme

Mucize Doktor dizisinin başrol oyuncusu Taner Ölmez'in bölüm başına kazandığı rakam ortaya çıktı. Ölmez, reyting rekorları kıran diziden her hafta 70 bin TL kazanıyor.

Mucize Doktor Taner Ölmez bölüm başına aldığı para belli oldu

Yeni yayın döneminde izleyiciyi kendine bağlamayı başaran Mucize Doktor dizisinin başrol oyuncusu Taner Ölmez’in, bölüm başına 70 bin TL aldığı ortaya çıktı.

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2013 yapımı Güney Kore dizisi olan Good Doctor’dan esinlenilerek yayın hayatına başlayan dizide Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Reha Özcan ve Murat Aygen ile başrolü paylaşıyor.

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Ali Vefa karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan 33 yaşındaki Ölmez, daha önce de The O.C. isimli diziden uyarlanan ve bir döneme damgasını vuran Medcezir dizisinde de Mert Seret rolüyle karşımıza çıkmıştı. Ölmez ayrıca Muhteşem Yüzyıl’da da Genç Osman karakterine hayat vermişti. (Sözcü)

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taner ölmez Mucize Doktor

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
HELAL OLSUN SANA! DİZİYİ AİLECE İZLİYORUZ! TEBRİKLER!
Bizde ağlıyoruz haline :)
ondan sonra bu toplum neden böyle bozuk ocagınız kurusun yazıklar olsun bu adaletsiz düzene
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