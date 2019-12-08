Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu'ndan yatak pozu!

Fox ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Mucize Doktor'da Açelya karakterini canlandıran Hayal Köseoğlu, seyirciyi zaman zaman sinirden deliye döndürse de, hastanenin en kendine has çalışanlarından biri.

Demir'e olan aşkı yüzünden en yakın arkadaşı Nazlı'yı bile kıskanan ve her duygusunu uçlarda yaşayan Açelya'ya hayat veren Köseoğlu, Instagram pozlarıyla ortalığı kasıp kavuruyor.

En son paylaştığı yatak pozuyla büyük beğeni toplayan yıldız, sosyal medyada ciddi bir hayran kitlesine sahip. Köseoğlu'nun cesur pozları, sevenleri tarafından yorum yağmuruna tutuluyor.

Kullanıcılar, Köseoğlu'nun paylaşımlarına "Gözlerin güzelliğine bak ya!", "Sarışın güzeli", "Çok güzelsin kız Açi!" ve "Madonna gibi kadın" şeklinde yorumlar yapıyor.