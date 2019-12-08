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Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu'ndan yatak pozu!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 08.12.2019 10:06 | Son Güncelleme

Ekranların sevilen dizisi Mucize Doktor'da Açelya karakterine hayat veren ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, Instagram hesabından paylaştığı yatak pozuyla binlerce beğeni aldı.

Fox ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Mucize Doktor'da Açelya karakterini canlandıran Hayal Köseoğlu, seyirciyi zaman zaman sinirden deliye döndürse de, hastanenin en kendine has çalışanlarından biri.

Demir'e olan aşkı yüzünden en yakın arkadaşı Nazlı'yı bile kıskanan ve her duygusunu uçlarda yaşayan Açelya'ya hayat veren Köseoğlu, Instagram pozlarıyla ortalığı kasıp kavuruyor.

En son paylaştığı yatak pozuyla büyük beğeni toplayan yıldız, sosyal medyada ciddi bir hayran kitlesine sahip. Köseoğlu'nun cesur pozları, sevenleri tarafından yorum yağmuruna tutuluyor.

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Kullanıcılar, Köseoğlu'nun paylaşımlarına "Gözlerin güzelliğine bak ya!", "Sarışın güzeli", "Çok güzelsin kız Açi!" ve "Madonna gibi kadın" şeklinde yorumlar yapıyor.

Hayal Köseoğlu

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Mucize Doktor'un Açelya'sı hayal köseoglu Mucize Doktor

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
hiç güzel ve çekici değil aksine çok itici bir bayan
bayan degil, 'kadın.'
Bu yine biraz edepliymiş Sorun bu ve bunun gibilerde değil; O beş para etmez senaryosu olan TV dizilerini izleyip para kazandıran ahmaklarda.. Bir Köy hayatı dizisi çekiyorlar; Evler Villa Hatunlar Gece Kulübünde çalışan konsomatrisler gibi Full makyaj!!! Bumu olum Köy hayatı? Hangi Köy bu?
Ortaköy ????
bu pozlarla mı neyi salladı
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