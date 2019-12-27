Mucize Doktor'un Açelya'sı kilolarıyla olay oldu! Bu halinden eser yok

Ekranların sevilen dizisi Mucize Doktor'da 'Açelya' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, verdiği kilolarla sevenlerini şaşırttı.
Mucize Doktor'un Açelya'sı kilolarıyla olay oldu!
2016 yılında yayınlanan 'Arkadaşlar İyidir' dizisindeki fazla kilolarıyla dikkat çeken Köseoğlu'nun, yıllar içinde zayıfladığı görüldü.
Aşk-ı Memnu ve Ufak Tefek Cinayetler gibi büyük projelerde yer alan 27 yaşındaki oyuncunun yıldızı, Mucize Doktor dizisiyle parladı.
Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken Köseoğlu'nun çocukluğuna dair ortaya çıkan fotoğraf da olay oldu.
İlk bölümü 1992 yılında yayınlanan efsane dizi Mahallenin Muhtarları'nda, Fadime ve Temel'in kucağındaki küçük kızın Hayal Köseoğlu olduğunu duyan şaşıp kaldı.
Instagram'ı oldukça aktif kullanan güzel oyuncu, cesur paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeyi başarıyor.
HAYAL KÖSEOĞLU KİMDİR?
Hayal Köseoğlu, 26 Mayıs 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamlamıştır.
Küçük yaşta oyunculukla tanışan Köseoğlu, 6 yaşında Ruhsar dizisinde ilk oyunculuk deneyimini yaşamış; Mahallenin Muhtarları, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Arkadaşlar İyidir ve İstanbullu Gelin dizilerinde rol almıştır.
Şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisinde Açelya karakterine hayat veren Hayal Köseoğlu, 1.70 metre boyunda, 60 kilo ve İkizler burcudur.
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